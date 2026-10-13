सस्ता सोना दिलाने का झांसा देकर 30.95 लाख रुपये हड़पे, जबलपुर के फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस के मैनेजर, कैशियर समेत चार पर FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। यादव कालोनी स्थित फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड में गिरवी रखे सोने को कम कीमत पर दिलाने का झांसा देकर रेलवे ठेकेदार और उसके दोस्त से 30.95 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ले गए थे पुलिस के अनुसार, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कांचघर निवासी सुनील गुप्ता (35) और उनके दोस्त आदित्य देशमुख को परिचित श्याम गुप्ता और निखिल विश्वकर्मा यादव कॉलोनी के लेबर चौक स्थित फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ले गए थे। वहां उनकी मुलाकात मैनेजर सुरेंद्र सिंह पटेल और कैशियर दिव्या चौरसिया से कराई गई।

कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है सोना आरोप है कि उन्हें बताया गया कि कंपनी में ग्राहकों द्वारा गिरवी रखा गया सोना नीलाम किया जाना है और इसे कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। इस झांसे में आकर सुनील ने 22 लाख 45 हजार रुपये और आदित्य ने आठ लाख 50 हजार रुपये दे दिए। इसके बावजूद उन्हें न तो सोना मिला और न ही रकम वापस की गई।