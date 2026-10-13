जबलपुर में साढ़े चार साल के मासूम के गले पर नुकीली चीज से वार, हाथ बांधकर छत पर छोड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहपुरा की बालाजी कालोनी में खेल के दौरान हुए विवाद के बाद साढ़े चार साल के मासूम पर हमला करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है आरोप है कि 17 वर्षीय किशोर ने मासूम के गले पर नुकीली चीज से वार किया, उसके हाथ बांधे और गले में कपड़ा बांधकर छत पर छोड़ दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में किशोर के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की बात सामने आई है।

एक घंटे तक उसके नहीं लौटा पुलिस के अनुसार, बालाजी कॉलोनी निवासी इमरती मल्लाह का बेटा क्षणिक मल्लाह घर के बाहर साइकिल चला रहा था। इसके बाद वह पड़ोस में रहने वाले किशोर के साथ खेलने जाने की बात कहकर घर से निकल गया। करीब एक घंटे तक उसके नहीं लौटने पर मां और परिजन उसकी तलाश करने लगे।