जबलपुर के त्रिपुर सुंदरी मंदिर के बाहर दुकानों में भीषण आग, श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया, लाखों का सामान जलकर खाक

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। तेवर त्रिपुर सुंदरी मंदिर के बाहर मंगलवार रात अचानक आग लग गई। आग मंदिर परिसर के बाहर बनी दुकानों की कतार में लगी, जिससे पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई।

पूजा सामग्री, अगरबत्ती, कपड़े और त्योहारी सामान रखा था

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग पहले एक दुकान में लगी और कुछ ही मिनटों में पास की अन्य दुकानों तक फैल गई। दुकानों में पूजा सामग्री, अगरबत्ती, कपड़े और त्योहारी सामान रखा था, जिसके कारण लपटें तेज हो गईं।

करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के समय मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे।

अनुमान के मुताबिक लाखों रुपये का सामान नष्ट हुआ

पुलिस और मंदिर समिति के लोगों ने तुरंत श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक लाखों रुपये का सामान नष्ट हुआ है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी

आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

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