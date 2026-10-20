विजयादशमी पर शहडोल, उमरिया व पन्ना में शस्त्र पूजन की धूम, पुलिस विभाग में गूंजे मंत्र

नईदुनिया टीम, जबलपुर। दशहरा पर्व पर शहडोल, उमरिया व पन्ना के पुलिस एवं जिला प्रशासन ने पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन किया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि-विधान से हवन के साथ शस्त्र संचालन का प्रदर्शन और वाहनों का पूजन भी किया गया।

शहडोल के कार्यक्रम में उपस्थित रहे अधिकारी पुलिस लाइन शहडोल में कार्यक्रम में विधायक मनीषा सिंह, आईजी शहडोल जोन एन. चैत्रा, डीआईजी विवेक सिंह, कलेक्टर पार्थ जायसवाल, एसपी डा. संजय अग्रवाल, सीईओ जिला पंचायत शिवम प्रजापति, अपर कलेक्टर संरोधन सिंह, एएसपी अभिषेक दीवान और एसडीएम अमृता गर्ग उपस्थित रहीं।