नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक एक के एक फूट स्टॉल में बुधवार को अचानक आग भड़क गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आग लगने की घटना पार्सल विभाग के पास प्लेटफार्म पर एक फूड स्टॉल से हुई। जहां से निकली चिंगारी से कुछ ही देर में आग फैल गई।

मौके पर तुरंत अग्निशमन वाहन पहुंचा और आग पर काबू पा लिया गया है। घटना का प्रारंभिक कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है। किसी के भी हताहत होने की जानकारी नहीं है। शार्ट सर्किंग के चलते आग लगने का दावा बुधवार शाम लगभग चार बजे की घटना है। प्लेटफार्म एक के कटनी एंड पर हादसा हुआ। दावा किया जा रहा है कि शार्ट सर्किंग के चलते हादसा हुआ। फूड स्टॉल से उठी चिंगारी कुछ ही देर के अंदर लपटों में बदल गई। ऊंची लपटों से प्लेटफार्म का शेड जल गया।