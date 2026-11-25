नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बिलहरी-तिलहरी रोड स्थित होटल विजन महल में आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया।

चौथी मंजिल स्थित कमरे में लगी थी

आग होटल की चौथी मंजिल स्थित कमरे में लगी थी। आग लगते ही होटल स्टाफ व मौजूद जनों में अफरा-तफरी मच गई। आनन फानन में पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई।

दमकल कर्मियों की 50 मिनट की मशक्कत

कंट्रोल रूम से नगर निगम के दमकल शाखा को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही दो दमकल वाहन रवाना किए गए। दमकल कर्मियों ने करीब 50 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।

सूचना मिलते ही दो दमकल तत्काल मौके पर रवाना

नगर निगम के अनुसार आग समय रहते बुझा ली गई इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। नगर निगम के दमकल शाखा के अनुसार देर रात होटल में आग लगने की सूचना मिलते ही दो दमकल तत्काल मौके पर रवाना किए गए।