जबलपुर में पारले-जी बिस्किट फैक्ट्री में लगी आग बुझाने के लिए सिहोरा, शहपुरा से बुलवाए 40 दमकल, देखें फोटो

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। औद्योगिक क्षेत्र रिछाई स्थित पारले जी बिस्किट (बाला जी ग्रुप ) फैक्ट्री में सोमवार की दोपहर करीब 2:15 बजे भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। भीषण आग की लपटें और काले धुएं का गुबार दूर से ही नजर आ रहा था।

विस्फोटक आवाज के साथ गोदाम का शेड उड़ा फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री, पैकेजिंग मैटेरियल और खाद्य तेल होने के कारण आग इतनी तेजी भड़की कि विस्फोटक आवाज के साथ गोदाम का शेड भी उड़ गया। बढ़ती आग को देखते हुए आस-पास संचालित फैक्टी संचालकों में भी हड़कंप मचा रहा।