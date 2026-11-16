जबलपुर के मेडिकल और विक्टोरिया में मरीजों का पहला इम्तिहान पर्ची काउंटर पर

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर के दो सबसे बड़े सरकारी अस्पताल नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल काॅलेज और जिला अस्पताल विक्टोरिया में डाक्टर तक पहुंचने से पहले मरीजों को पर्ची की लंबी कतार से गुजरना पड़ रहा है। काउंटर कम होने से इंतजार और बढ़ जाता है आभा आईडी बनवाने, ओपीडी नंबर लेने और फिर डाॅक्टर को दिखाने की प्रक्रिया ने परेशानी के तीन पड़ाव खड़े कर दिए हैं। सर्वर डाउन होने और काउंटर कम होने से इंतजार और बढ़ जाता है। डिजिटल हेल्थ रिकाॅर्ड में प्रदेश में तीसरे स्थान पर मेडिकल काॅलेज में रोजाना करीब एक हजार और विक्टोरिया में 600 से अधिक मरीज ओपीडी पहुंचते हैं। डिजिटल हेल्थ रिकाॅर्ड में प्रदेश में तीसरे स्थान पर रहने और 8,40,607 मरीजों का रिकार्ड बनाने के बावजूद मेडिकल में कतारें कम नहीं हुई हैं। वहीं विक्टोरिया में 40 कंप्यूटर लगाने के बाद भी ई-पर्ची व्यवस्था अभी केवल दो ओपीडी में ट्रायल तक सीमित है।

सर्वर डाउन होने पर घंटों इंतजार मरीजों का आरोप है कि अब पर्ची के लिए प्रक्रिया और लंबी हो गई है। पहले सीधे पर्ची काउंटर पर जाते थे। अब पहले आभा आइडी रजिस्ट्रेशन, फिर ओपीडी नंबर, फिर डाक्टर की लाइन। अगर सर्वर डाउन हो जाए तो मुसीबत और बढ़ जाती है। एक बार सर्वर डाउन होने पर मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ा था।

40 नए कंप्यूटर लगाए गए हैं विक्टोरिया को ई-हास्पिटल बनाने की तैयारी चल रही है। ओपीडी में कंप्यूटर जनित डिजिटल पर्चा देने के लिए 40 नए कंप्यूटर लगाए गए हैं और डाक्टरों को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है, लेकिन धरातल पर अभी भी 7 और 8 नंबर ओपीडी में ही ट्रायल चल रहा है, बाकी जगह पुरानी व्यवस्था ही चल रही है। बुजुर्ग, महिला और गंभीर मरीज सबसे ज्यादा परेशान लाइन में सबसे ज्यादा हालत बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की खराब होती है। बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। धूप में खड़े रहने से कई मरीजों को चक्कर आ जाता है। स्वजन कहते हैं कि डाॅक्टर को दिखाने से पहले ही मरीज आधा बीमार हो जाता है। कई मरीज तो लाइन देखकर ही बिना इलाज कराए लौट जाते हैं और झोलाछाप डाक्टरों के पास चले जाते हैं। इससे बीमारी और बढ़ जाती है।