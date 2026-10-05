बिना ठोस आधार हाई कोर्ट पहुंचे खंडवा-मंदसौर के दो डाॅक्टर, 20 हजार रुपये जुर्माना

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट ने पीजी मेडिकल छात्रों की याचिका को गलतफहमी पर आधारित मानते हुए निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति विवेक रूसिया व न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने खंडवा मेडिकल कालेज के दो डाॅक्टरों पर कुल 20 हजार रुपये की लागत लगाई।

10-10 हजार रुपये चार सप्ताह में जबलपुर में जमा करने होंगे दोनों को 10-10 हजार रुपये चार सप्ताह में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर में जमा करने होंगे। याचिकाकर्ताओं ने थीसिस गाइड डाॅ. सौरभ जैन के खंडवा से मंदसौर स्थानांतरण का हवाला देते हुए नया गाइड नियुक्त करने और थीसिस जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग की थी।