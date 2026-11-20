नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफाॅर्म क्रमांक-एक के कटनी छोर पर फूड स्टाॅल में लगी आग के मामले में शाॅर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। हादसे में स्टाॅल पूरी तरह जलकर खाक हो गया था।

तकनीकी विशेषज्ञों ने की पहुंचकर जांच

स्टाॅल पर रखी सामग्री, पार्सल विभाग के सामान और रेलवे की कुछ संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा था। घटना के बाद तकनीकी विशेषज्ञों ने मौके पर पहुंचकर जांच की।

अग्नि और विद्युत सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

इस घटना ने स्टेशन की खानपान इकाइयों में अग्नि और विद्युत सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रेलवे प्रशासन ने अब पूरे जबलपुर रेल मंडल में संचालित खानपान स्टालों और अन्य वाणिज्यिक इकाइयों की सुरक्षा जांच कराने का निर्णय लिया है।