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किराये में राहत : जबलपुर से पुणे एवं बांद्रा के बाद कोयंबटूर ट्रेन से हटा स्पेशल का ठप्पा, वेटिंग में हरिद्वार-अयोध्या

Special Train: प्रयागराज और बनारस के लिए लंबी दूरी की ट्रेनें जबलपुर से गुजरती हैं, जबकि हरिद्वार के लिए शहर से एकमात्र सीधी सुविधा स्पेशल ट्रेन है।

By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
Publish Date: Sat, 24 Oct 2026 12:14:19 PM (IST)Updated Date: Sat, 24 Oct 2026 12:29:23 PM (IST)
किराये में राहत : जबलपुर से पुणे एवं बांद्रा के बाद कोयंबटूर ट्रेन से हटा स्पेशल का ठप्पा, वेटिंग में हरिद्वार-अयोध्या
जबलपुर के यात्रियों को मिलेगी किराए में राहत। - फाइल फोटो

HighLights

  1. जबलपुर से हरिद्वार, मेरठ, अलीगढ़, अयोध्या और वाराणसी के लिए कोई सीधी नियमित ट्रेन नहीं
  2. लंबी दूरी की ट्रेनों में सीटें कन्फर्म नहीं मिलने पर उन्हें महंगी स्पेशल ट्रेन से सफर करना पड़ता है
  3. हरिद्वार और अयोध्या के लिए सप्ताह में एक-एक दिन चलने वाली ट्रेनें भी रास्ते में लेट होती हैं

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। रीवा-मुंबई, जबलपुर-पुणे और जबलपुर-बांद्रा ट्रेनों के बाद अब जबलपुर-कोयंबटूर स्पेशल ट्रेन को भी नियमित कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड के निर्देश के बाद शनिवार से इस ट्रेन का नंबर बदलकर 20160/20159 हो गया। ट्रेन की श्रेणी बदलने से यात्रियों को किराये में राहत मिली है। इससे पनवेल, रत्नागिरी, मडगांव, कोझिकोड (कालीकट) और कोयंबटूर तक सीधी रेल यात्रा का किराया कम हो गया।

इसी सप्ताह जबलपुर होकर चलने वाली आरकेएमपी-अगरतला ट्रेन (11665/11666) भी नियमित की गई है। अब जबलपुर से दो प्रमुख धार्मिक नगरों (हरिद्वार और अयोध्या) को सीधा जोड़ने वाली दो साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों के नियमित होने की प्रतीक्षा है। स्पेशल श्रेणी के कारण यात्रियों को अभी ज्यादा किराया देना पड़ता है। साथ ही, नियमित ट्रेनों को रेलपथ पर प्राथमिकता मिलने के चलते स्पेशल ट्रेनों को अक्सर देर होती है।


हरिद्वार के लिए नहीं सीधी ट्रेन

संस्कारधानी से हरिद्वार, मेरठ, अलीगढ़, अयोध्या और वाराणसी के लिए कोई सीधी नियमित ट्रेन नहीं है। प्रयागराज और बनारस के लिए लंबी दूरी की ट्रेनें जबलपुर से गुजरती हैं, जबकि हरिद्वार के लिए शहर से एकमात्र सीधी सुविधा स्पेशल ट्रेन है। इन धार्मिक नगरों और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के लिए बड़ी संख्या में यात्री आते-जाते हैं। लंबी दूरी की ट्रेनों में सीटें कन्फर्म नहीं मिलने पर उन्हें महंगी स्पेशल ट्रेन से सफर करना पड़ता है। नियमित होने से यात्रियों का शुल्क भार घटेगा।

ट्रैक पर समय से दौड़ेंगी ट्रेनें

स्पेशल ट्रेनों को रेलपथ पर प्राथमिकता नहीं मिलती, इसलिए वे अक्सर निर्धारित समय पर नहीं चल पातीं। जबलपुर से हरिद्वार और अयोध्या के लिए सप्ताह में एक-एक दिन चलने वाली ट्रेनें भी रास्ते में लेट होती हैं। नियमित होने पर उनकी समयबद्धता सुधरेगी। निर्धारित समय पर गंतव्य तक पहुंचने से श्रृद्धालुओं के यात्रा कार्यक्रम में अनिश्चितता समाप्त होगी। रेल अधिकारियों के अनुसार, ट्रेनों को नियमित करने का निर्णय रेलवे बोर्ड स्तर पर होता है। आदेश मिलने के बाद उनकी श्रेणी बदलकर नियमित संचालन शुरू किया जाएगा।

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कोयंबटूर और अगरतला ट्रेनों का किराया (रुपये में, स्पेशल से नियमित)

  • पनवेल- स्लीपर 640 से 535, थर्ड एसी 1630 से 1370, सेकेंड एसी 2310 से 1930।

  • मडगांव- स्लीपर 930 से 755, थर्ड एसी 2290 से 1910, सेकेंड एसी 3140 से 2720।

  • कोयंबटूर- स्लीपर 1135 से 960, थर्ड एसी 2765 से 2400, सेकेंड एसी 3860 से 3440।

  • गुवाहाटी- स्लीपर 835 से 710, थर्ड एसी 2040 से 1805, सेकेंड एसी 2700 से 2590।

  • अगरतला- स्लीपर 1035 से 860, थर्ड एसी 2545 से 2175, सेकेंड एसी 3380 से 3135।

जबलपुर से इन शहरों के अनुमानित स्पेशल और नियमित किराये (रुपये में)

  • बनारस- स्लीपर 420 और 310, थर्ड एसी 1130 और 810, सेकेंड एसी 1575 और 1145।

  • अयोध्या- स्लीपर 525 और 440, थर्ड एसी 1380 और 1130, सेकेंड एसी 1935 और 1580।

  • अलीगढ़- स्लीपर 575 और 475, थर्ड एसी 1520 और 1225, सेकेंड एसी 2090 और 1715।

  • हरिद्वार- स्लीपर 720 और 530, थर्ड एसी 1820 और 1335, सेकेंड एसी 2490 और 1975।

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