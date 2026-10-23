पन्ना से सीधी जाने वालों की बल्ले-बल्ले, रेलवे ने जारी किया नई मेमू ट्रेन का समय, जानें कब और कहां रुकेगी

यह ट्रेन सेवा पन्ना और सीधी जैसे रेल नेटवर्क से अछूते जिलों के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगी। इस नई ट्रेन के शुरू होने से पन्ना, सतना, रीवा और सीधी जिलों के हजारों यात्रियों, छात्रों, व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों का सफर बेहद सुगम हो जाएगा।

नईदुनिया प्रतिनिधि,रीवा। ट्रेन संख्या 61629 और 61630 वाली यह मेमू ट्रेन 24 अक्टूबर 2026 से नियमित रूप से पटरी पर दौड़ने लगेगी। रेलवे मंत्रालय ने इसके संचालन के लिए आधिकारिक समय सारणी भी जारी कर दी है।

रविवार को छोड़कर सप्ताह के सभी दिन चलेगी

फिलहाल यह नई मेमू ट्रेन रविवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी सभी 6 दिन चलेगी। 117 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड पर ट्रेन का शेड्यूल इस प्रकार रहेगा।

सुबह 7 बजे देवेंद्रनगर से प्रस्थान करेगी

ट्रेन संख्या 61629 देवेंद्रनगर से चुरहट के डाउन रूट के मुताबिक सुबह 7 बजे देवेंद्रनगर से प्रस्थान करेगी जो 10.40 बजे रीवा पहुंचेगी और 10 मिनट ठहरने के बाद 10.50 बजे रवाना होकर दोपहर 1.15 बजे चुरहट पहुंचेगी।

इसी तरह अप रूट

चुरहट से देवेंद्रनगर ट्रेन संख्या: 61630 दोपहर 3 बजे चुरहट से प्रस्थान करेगी, जो शाम 5.20 बजे रीवा पहुंचने के बाद 5.30 बजे रवाना होकर रात 9.25 बजे देवेंद्रनगर पहुंचेगी।

8 कोच वाली आधुनिक मेमू ट्रेन

यह 8 कोच वाली आधुनिक मेमू ट्रेन सतना और रीवा के रास्ते से होकर गुजरेगी। देवेंद्रनगर से रीवा के बीच यह ट्रेन फुलवारी, नागौद, बरेठिया, करही, कैमा, सकरिया, बगहाई, हिनौता रामवन और तुर्की स्टेशनों से होकर गुजरेगी।

अंतिम स्टेशन चुरहट पहुंचेगी

रीवा से चुरहट के बीच यह ट्रेन सिलपरा, गोविंदगढ़, बघवार और रामपुर नैकिन स्टेशनों पर रुकते हुए अपने अंतिम स्टेशन चुरहट पहुंचेगी।

मेमू ट्रेन का तकनीकी और सुरक्षा ट्रायल पूरा

ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना के तहत रामपुर नैकिन-चुरहट रेलखंड का काम पूरा होने के बाद यह बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। हाल ही में इस रूट पर 8 कोच की मेमू ट्रेन का तकनीकी और सुरक्षा ट्रायल सफलतापूर्वक संपन्न किया गया था।