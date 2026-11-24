नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जंगलों में वन्यजीवों के शिकार और अंतरराज्यीय गिरोहों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए वन विभाग को अतिरिक्त अधिकार देने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है।

आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं

हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि वन्यजीवों की सुरक्षा और वन अपराधों की प्रभावी जांच के लिए वन अमले को कौन-कौन से अतिरिक्त अधिकार और आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

अंतरराज्यीय गिरोह की संलिप्तता सामने आई थी

सुनवाई के दौरान श्योपुर में 10 तेंदुओं के शिकार का मामला भी सामने आया। कोर्ट मित्र अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने बताया कि इस मामले में अंतरराज्यीय गिरोह की संलिप्तता सामने आई थी।

अंगों के कारोबार के संगठित नेटवर्क का खुलासा

तेंदुओं की खाल आगरा से बरामद हुई थी, जबकि आरोपितों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। इससे वन्यजीवों के अवैध शिकार और उनके अंगों के कारोबार के संगठित नेटवर्क का खुलासा हुआ।

आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी

कोर्ट ने वन अधिकारियों को काल डिटेल रिकार्ड (सीडीआर) और लोकेशन सर्विलांस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के मुद्दे पर केंद्र से जवाब मांगा है। यह व्यवस्था लागू होने पर वन अपराधों की जांच और आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिल सकती है।