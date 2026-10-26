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चार रुपये के रिफंड के चक्कर में 98 हजार गंवाए, जबलपुर में शिक्षक समेत चार लोग साइबर ठगी के शिकार

सबसे चौंकाने वाला मामला अधारताल थाना क्षेत्र का है, जहां महज चार रुपये के रिफंड के चक्कर में महिला के खाते से 98 हजार रुपये ट्रांसफर हो गए।

By Deepankar RoyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Mon, 26 Oct 2026 08:21:49 AM (IST)Updated Date: Mon, 26 Oct 2026 08:21:49 AM (IST)
चार रुपये के रिफंड के चक्कर में 98 हजार गंवाए, जबलपुर में शिक्षक समेत चार लोग साइबर ठगी के शिकार
इंटरनेट से कंपनी का हेल्पलाइन नंबर खोजकर संपर्क किया था। सौजन्‍य एआई

HighLights

  1. अलग-अलग मामलों में बैंक खातों से 3.63 लाख रुपये पार
  2. पांच ट्रांजेक्शन में शिक्षक को एक लाख से ज्यादा की चपत
  3. बैंक आफ इंडिया खाते में अज्ञात ने लगातार दो दिन सेंध लगाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। साइबर ठगों ने शहर में चार लोगों के बैंक खातों से करीब 3.63 लाख रुपये पार कर दिए। ठगी के शिकार लोगों में एक शासकीय शिक्षक भी शामिल हैं।

हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना पड़ा महंगा

महाराजपुर के हाउसिंग बोर्ड सुभाष नगर निवासी सविता मायकल (48) ने ई-कामर्स कंपनी से बैग आर्डर किया था। डिलीवरी के दौरान 526 रुपये के बजाय 530 रुपये लिए जाने पर उन्होंने इंटरनेट से कंपनी का हेल्पलाइन नंबर खोजकर संपर्क किया। रिफंड का आश्वासन मिलने के कुछ ही देर बाद उनके खाते से 98 हजार रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर हो गए।

शिक्षक के खाते से 1.07 लाख पार

अधारताल थाना क्षेत्र के बीजासेन माता मंदिर के पास रहने वाले दुर्गा प्रसाद मिश्रा (47), पनागर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षक हैं। 21 अक्टूबर को उनके दो बैंक खातों से पांच ट्रांजेक्शन हुए। इनके जरिए अज्ञात आरोपी ने एक लाख सात हजार रुपये निकाल लिए गए। जबकि उन्होंने खुद कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया था।


दो अन्य खातों को भी बनाया निशाना

सुहागी निवासी राहुल चौबे (29) के बैंक आफ इंडिया खाते में अज्ञात ने लगातार दो दिन सेंध लगाई। 12 और 13 अक्टूबर को तीन ट्रांजेक्शन में एक लाख 28 हजार रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर कर लिए गए। वहीं, माढ़ोताल की ग्रीन सिटी निवासी आकाश कुमार (30) के खाते से सात अक्टूबर को 30 हजार रुपये पार कर दिए गए।

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