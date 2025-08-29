जबलपुर में ट्रेन में किन्नर बनकर ठगी, RPF ने किया भंडाफोड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। ट्रेन में किन्नर बनकर यात्रियों से वसूली करने वाले दो पुरुषों को रेल सुरक्षा बल ने गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपित शातिर है। वह किन्नर बनकर ट्रेन में चढ़ते थे। यात्रियों से वसूली के बाद वेशभूषा बदलकर पुरुष बन जाते थे। पुलिस को चकमा देकर भाग जाते थे। रेल कंट्रोल को गुरुवार को वेरावल-जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस में दो किन्नरों के यात्री के साथ मारपीट करने की शिकायत मिली। रेल सुरक्षा बल ने तुरंत शिकायतर्कता यात्री विनोद जैन से संपर्क किया।

यात्रियों के साथ अभद्रता एवं हाथापाई पता चला कि घटना नरसिंहपुर-जबलपुर के बीच हुई। इस पर आरपीएफ ने ट्रेन के मदन महल स्टेशन पर पहुंचने पर सर्चिंग की। इस दौरान दोनों फर्जी किन्नरों को पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपितों में मूलत: पन्ना जिला के पवई पड़रिया कला निवासी उमेश कुमार दहायत और उसका भाई रजनीश कुमार दहायत है। आरोपितों ने यात्रियों के साथ अभद्रता एवं हाथापाई करना स्वीकार किया है। दोनों के विरुद्ध रेल अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई है।