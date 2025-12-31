MP में रजिस्ट्री की फोटोकॉपी से कराई जमीन अपने नाम, जालसाजों ने बाउंस चेक से हड़पी करोड़ों की प्रॉपर्टी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: स्टांप ड्यूटी की पूरी राशि जमा न होने के कारण जिस संपत्ति की रजिस्ट्री जिला पंजीयक कार्यालय द्वारा होल्ड कर दी गई थी, उसी संपत्ति का दो जालसाजों ने फर्जी तरीके से नामांतरण करा लिया। महंगी भूमि को हड़पने की नीयत से आरोपितों ने न केवल सरकारी प्रक्रिया से छेड़छाड़ की, बल्कि भू-स्वामी को भी धोखे में रखा।

एसपी ईओडब्ल्यू अनिल विश्वकर्मा के निर्देश पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने बुधवार को जबलपुर निवासी मोहम्मद आसिफ मंसूरी और रूपेश विश्वकर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की है। जांच में सामने आया कि मोहनलाल यादव, निवासी जबलपुर, की भूमि खसरा नंबर 159/1/1 और 159/2/1, कुल रकबा 0.257 हेक्टेयर, को खरीदने का सौदा आरोपितों ने एक करोड़ तीन लाख 34 हजार रुपये में तय किया था। 30 नवंबर, 2029 को विक्रय अनुबंध हुआ, जिसके तहत 20 लाख रुपये नकद और शेष राशि चेक से देना तय हुआ।