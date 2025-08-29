MP की संस्कारधानी में ‘डीजीपी गणपति’ का जलवा, सोशल मीडिया पर बना ट्रेंड

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। संस्कारधानी जबलपुर में दस दिवसीय गणेशोत्सव की धूम है। शहर के अलग-अलग पंडालों में 5 से 12 फीट तक की गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। आकर्षक लाइटिंग और साज-सज्जा से सजे ये पंडाल श्रद्धालुओं को खूब आकर्षित कर रहे हैं। इन्हीं में से एक अनोखा पंडाल ओमती थाना पुलिस क्वार्टर, घंटाघर स्थित है, जहां भगवान गणेश खाकी वर्दी (Ganpati Idol as DGP) में पुलिस महानिदेशक (DGP) के रूप में विराजमान हैं।
आदर्श थाना थीम से सजाया गया पंडाल
श्री सिद्धि विनायक गणेश उत्सव समिति ने इस बार पंडाल को आदर्श थाना थीम पर तैयार किया है। इसमें भगवान गणेश को कानून और न्याय के रक्षक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। पंडाल में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो कोई पुलिस थाना हो।
यहां 8 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा पुलिस की वर्दी में कुर्सी पर बैठी है। वर्दी पर नेम प्लेट लगी है, जिस पर श्री गणेश अंकित है और हाथ में पुलिस का डंडा भी है। पंडाल में रिपोर्ट लिखते एक आरक्षक, फरियाद लेकर आई महिला, एक पुरुष और अधिवक्ता के कटआउट भी लगाए गए हैं।
थीम का उद्देश्य
समिति के संयोजक राजेश मिश्रा और अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि इस थीम का उद्देश्य लोगों को यह संदेश देना है कि पुलिस किस तरह समाज की सेवा करती है और एक आदर्श थाना कैसा होना चाहिए। ओमती थाना पुलिस क्वार्टर में लगे इस पंडाल को श्रद्धालु और स्थानीय लोग खूब पसंद कर रहे हैं। यहां ज्यादातर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी रहते हैं, इसलिए यह थीम और भी खास मानी जा रही है।
पहले भी बन चुकी है ऐसी झांकी
समिति पदाधिकारियों ने बताया कि साल 1997 से वे लगातार गणेश प्रतिमाएं स्थापित कर रहे हैं। करीब 10 वर्ष पहले भी इसी तरह का पुलिस थाना थीम बनाकर आदर्श थाना की झांकी तैयार की गई थी।
