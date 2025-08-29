MP की संस्कारधानी में ‘डीजीपी गणपति’ का जलवा, सोशल मीडिया पर बना ट्रेंड

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। संस्कारधानी जबलपुर में दस दिवसीय गणेशोत्सव की धूम है। शहर के अलग-अलग पंडालों में 5 से 12 फीट तक की गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। आकर्षक लाइटिंग और साज-सज्जा से सजे ये पंडाल श्रद्धालुओं को खूब आकर्षित कर रहे हैं। इन्हीं में से एक अनोखा पंडाल ओमती थाना पुलिस क्वार्टर, घंटाघर स्थित है, जहां भगवान गणेश खाकी वर्दी (Ganpati Idol as DGP) में पुलिस महानिदेशक (DGP) के रूप में विराजमान हैं।

आदर्श थाना थीम से सजाया गया पंडाल श्री सिद्धि विनायक गणेश उत्सव समिति ने इस बार पंडाल को आदर्श थाना थीम पर तैयार किया है। इसमें भगवान गणेश को कानून और न्याय के रक्षक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। पंडाल में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो कोई पुलिस थाना हो।