यूपी के बाद मध्य प्रदेश में 'आई लव मोहम्मद' को लेकर प्रदर्शन, तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरीं मुस्लिम महिलाएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, नीमच। 'आई लव मोहम्मद' की तख्तियां लेकर शुक्रवार को मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतरीं, लेकिन अनुमति नहीं होने से रैली को जिला प्रशासन ने रुकवा दिया। इसके बाद कुछ महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया और कानपुर में हुई घटना के संबंध में विरोध दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की।

गत दिनों उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई घटना के विरोध में मूलचंद मार्ग से दोपहर में मुस्लिम महिलाओं ने 'आई लव मोहम्मद' की तख्तियां लेकर रैली निकाली। मुस्लिम इंतजामिया कमेटी के नेतृत्व में निकाली गई रैली में शामिल महिलाएं प्रमुख मार्ग से कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हुईं।