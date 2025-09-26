मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    यूपी के बाद मध्य प्रदेश में 'आई लव मोहम्मद' को लेकर प्रदर्शन, तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरीं मुस्लिम महिलाएं

    'आई लव मोहम्मद' की तख्तियां लेकर शुक्रवार को मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतरीं, लेकिन अनुमति नहीं होने से रैली को जिला प्रशासन ने रुकवा दिया। इसके बाद कुछ महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया।

    By jaswant purohit
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 26 Sep 2025 11:09:00 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 26 Sep 2025 11:09:00 PM (IST)
    यूपी के बाद मध्य प्रदेश में 'आई लव मोहम्मद' को लेकर प्रदर्शन, तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरीं मुस्लिम महिलाएं
    यूपी के बाद मध्य प्रदेश में 'आई लव मोहम्मद' को लेकर प्रदर्शन

    HighLights

    1. उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में प्रदर्शन
    2. शुक्रवार को मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतरीं
    3. अनुमति नहीं होने से रैली को जिला प्रशासन ने रुकवा दिया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, नीमच। 'आई लव मोहम्मद' की तख्तियां लेकर शुक्रवार को मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतरीं, लेकिन अनुमति नहीं होने से रैली को जिला प्रशासन ने रुकवा दिया। इसके बाद कुछ महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया और कानपुर में हुई घटना के संबंध में विरोध दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की।

    गत दिनों उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई घटना के विरोध में मूलचंद मार्ग से दोपहर में मुस्लिम महिलाओं ने 'आई लव मोहम्मद' की तख्तियां लेकर रैली निकाली। मुस्लिम इंतजामिया कमेटी के नेतृत्व में निकाली गई रैली में शामिल महिलाएं प्रमुख मार्ग से कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हुईं।

    प्रशासन ने रैली रोकी

    रैली को जिला प्रशासन ने पुलिस की मदद से गोमा बाई रोड पर संजीवनी तालाब के समीप रोक दिया। रैली रुकवाने का कारण बिना अनुमति रैली और प्रदर्शन को बताया गया। इस दौरान काफी देर तक गतिरोध की स्थिति निर्मित हुई।

    इसे भी पढ़ें- MP में विधवा से की पहले दोस्ती, फिर किया प्रेम विवाह, अब पत्नी को कर रहा बदनाम

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.