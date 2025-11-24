मेरी खबरें
    जबलपुर के रिज रोड स्थित विक्रम बत्रा इंक्लेव में सोने का हार चोरी होने का मामला सामने आया है। 21 नवंबर को रानी कुमार पांडे बालकनी में सोने का हार हाथ में लेकर बैठी थीं। फोन आने पर वह हार सोफे पर रखकर अंदर चली गईं, लेकिन कुछ देर बाद लौटने पर हार गायब मिला।

    By Deepankar Roy
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 09:32:21 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 09:33:08 PM (IST)
    फोन कॉल पर अंदर गई महिला, लौटकर देखा तो बालकनी से सोने का हार रहस्यमय तरीके से गायब
    जबलपुर के विक्रम बत्रा इंक्लेव में चोरी: सोफे पर रखा हार पलभर में गायब।

    1. महिला का सोने का हार बालकनी से गायब।
    2. दो घरेलू सहायक भी मौजूद थे।
    3. दोनों ने हार देखने से इनकार किया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: रिज रोड स्थित विक्रम बत्रा इनक्लेव में एक महिला बालकनी के साेफे पर हार रखकर कुछ देर के लिए अंदर गई। वापस लौटी तो हार गायब था। मामले में गोराबाजार थाना में शिकायत पंजीबद्ध की गई है।

    विक्रम बत्रा इंक्लेव निवासी रानी कुमार पांडे 21 नवंबर को घर पर थी। दोपहर 12 से एक बजे के बीच वह सोने के एक हार को हाथ में लेकर बालकनी के सोफे पर बैठी थी। इसी दौरान उनके फोन की घंटी बजी। वह फोन को सोफे पर रखकर फोन पर बात करते हुए अंदर कमरे में आ गई। कुछ देर बादउन्हें याद आया कि वह कार को सोफे पर भूल आई है।


    तुरंत हार लेने के लिए बालकनी की ओर दौड़ी, लेकिन वहां जाकर देखा सोफे पर हार नहीं था। उन्होंने इधर-उधर देखा कि कहीं पर भी हार नहीं दिखा। जब घटना हुई उस समय पर उनके घर पर दो लोग काम करने के लिए आते है। उन्होंने भी पूछने पर हार उठाने या देखने से मना कर दिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपित पर मामला हार चुराने का मामला पंजीबद्ध किया है। आरोपित की तलाश की जा रही है।

