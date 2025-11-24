फोन कॉल पर अंदर गई महिला, लौटकर देखा तो बालकनी से सोने का हार रहस्यमय तरीके से गायब

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: रिज रोड स्थित विक्रम बत्रा इनक्लेव में एक महिला बालकनी के साेफे पर हार रखकर कुछ देर के लिए अंदर गई। वापस लौटी तो हार गायब था। मामले में गोराबाजार थाना में शिकायत पंजीबद्ध की गई है।

विक्रम बत्रा इंक्लेव निवासी रानी कुमार पांडे 21 नवंबर को घर पर थी। दोपहर 12 से एक बजे के बीच वह सोने के एक हार को हाथ में लेकर बालकनी के सोफे पर बैठी थी। इसी दौरान उनके फोन की घंटी बजी। वह फोन को सोफे पर रखकर फोन पर बात करते हुए अंदर कमरे में आ गई। कुछ देर बादउन्हें याद आया कि वह कार को सोफे पर भूल आई है।