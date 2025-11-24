मेरी खबरें
    Dharmendra Death: फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के सोमवार को निधन के बाद सैलाना से जुड़ी यादें एक बार फिर ताज़ा हो गईं। फरवरी 1984 में एशिया के सबसे बड़े कैक्टस गार्डन में फिल्म ‘जीने नहीं दूंगा’ की शूटिंग ने पूरे क्षेत्र को उत्साह, भीड़ और रोमांच से भर दिया था। धर्मेंद्र, अनीता राज और शत्रुघ्न सिन्हा को देखने हजारों लोग सैलाना पहुंचे।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 09:24:00 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 09:24:49 PM (IST)
    जब धर्मेंद्र आए थे MP के सैलाना, एक सप्ताह चली थी फिल्म की शूटिंग... भीड़ पर पुलिस ने भांजी थीं लाठियां
    सैलाना के कैक्टस गार्डन में फिल्म 'जीने नहीं दूंगा' की शूटिंग के दौरान अभिनेता धर्मेंद्र व अभिनेत्री अनीता राज।

    HighLights

    1. धर्मेंद्र, अनीता राज, शत्रुघ्न सिन्हा आए थे सैलाना।
    2. कैक्टस गार्डन को नुकसान, पीछे से लोग घुसे।
    3. धर्मेंद्र ने बरामदे से लोगों का अभिवादन स्वीकारा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सैलाना: सोमवार को फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर सैलाना से जुड़ी उनकी यादें ताजा हो गई। तब एशिया सबसे बड़े कैक्टस गार्डन की शांत और ऐतिहासिक फिजा उस दिन पूरी तरह बदल गई थी, जब फरवरी 1984 में सैलाना ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फिल्मी मेला देखा।

    बॉलीबुड सितारों को देखने उमड़ी भीड़

    धर्मेंद्र, अनीता राज और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे सितारों को एक नज़र देखने के लिए मालवांचल ही नहीं, दूर-दराज़ के गांवों-कस्बों से हजारों लोग सैलाना उमड़ पड़े थे। राजमहल के कैक्टस गार्डन में चल रही रोमांटिक गीत की शूटिंग ने इलाके में ऐसा उत्साह जगाया कि भीड़ को नियंत्रित करने पुलिस को लाठियां तक भांजनी पड़ीं। वह एक ऐसा हफ्ता था जब सैलाना की गलियों में सिर्फ रोशनी, रोमांच, स्टारडम और फिल्म ‘जीने नहीं दूंगा’ की चर्चा थी। इन यादों की चमक आज भी नगर की हवा में महसूस होती है।


    शूटिंंग पर शुरू के एकाध दिन तो सब ठीक-ठाक रहा, पर जैसे ही अखबारों के माध्यम से ही खबर फैली, वैसे ही दूर-दूर से लोग सैलाना पहुंचने लगे। धर्मेंद्र के साथ अनीता राज के अलावा शत्रुध्न सिन्हा सह कलाकार के रूप में थे। दो कबीले की कहानी वाली इस फिल्म में धर्मेंद्र एक कबीले के राका का रोल प्ले कर रहे थे तो दूसरे कबीले के शत्रुध्न सिन्हा शाका को रोल कर रहे थे। भीड़ बढ़ने पर पुलिस की लाठियां चली और कई लोग चोटिल हुए। तत्कालीन एसडीएम चंद्रहास दुबे खुद लाठी ले कर स्थिति संभालने मैदान में उतरे थे।

    पीछे के रास्ते से भी लोग गार्डन में घुसे

    राजमहल के अगले हिस्से को दो दिन बाद ही बंद कर दिया गया तो लोगों ने पीछे के हिस्से से घुसना शुरू कर दिया। तब बगीचे का खूब नुकसान हुआ था।

    दूर से तालियां बजाकर उत्साह वर्धन किया

    धर्मेंद्र के साथ अनीता राज के इस रोमांटिक गाने के बोल है याद रखना साजना, मौका दिया तो प्यार दूंगी, धोखा दिया तो चक्कू मार दूंगी’ ने खूब तालियां बटोरी। ये पूरा गाना ही सैलाना के कैक्टस गार्डन का है। बड़ के पेड़ पर चढ़कर अनीता राज जमीन पर कूदी और अपनी कमर में से छुरी निकालकर धर्मेंद्र पर तानी तो लोग रोमांचित हो गए।

    बाहर आकर अभिवादन स्वीकारा

    एक बार मुख्य मार्ग पर भारी भीड़ जमा होने की खबर जब धर्मेंद्र को मिली तो उन्होंने राजमहल के ऊपरी हिस्से से बाहर बरामदे में आकर जनता का अभिवादन भी स्वीकार किया और फिर अंदर चले गए। बाद में यहां से पूरी टीम धार जिले के मांडू चली गई। फिल्म का बड़ा हिस्सा मांडू में शूट किया गया।

