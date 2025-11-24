जब धर्मेंद्र आए थे MP के सैलाना, एक सप्ताह चली थी फिल्म की शूटिंग... भीड़ पर पुलिस ने भांजी थीं लाठियां

नईदुनिया प्रतिनिधि, सैलाना: सोमवार को फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर सैलाना से जुड़ी उनकी यादें ताजा हो गई। तब एशिया सबसे बड़े कैक्टस गार्डन की शांत और ऐतिहासिक फिजा उस दिन पूरी तरह बदल गई थी, जब फरवरी 1984 में सैलाना ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फिल्मी मेला देखा।

बॉलीबुड सितारों को देखने उमड़ी भीड़ धर्मेंद्र, अनीता राज और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे सितारों को एक नज़र देखने के लिए मालवांचल ही नहीं, दूर-दराज़ के गांवों-कस्बों से हजारों लोग सैलाना उमड़ पड़े थे। राजमहल के कैक्टस गार्डन में चल रही रोमांटिक गीत की शूटिंग ने इलाके में ऐसा उत्साह जगाया कि भीड़ को नियंत्रित करने पुलिस को लाठियां तक भांजनी पड़ीं। वह एक ऐसा हफ्ता था जब सैलाना की गलियों में सिर्फ रोशनी, रोमांच, स्टारडम और फिल्म ‘जीने नहीं दूंगा’ की चर्चा थी। इन यादों की चमक आज भी नगर की हवा में महसूस होती है।