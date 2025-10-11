Jabalpur News: कुख्यात सटोरिये के घर पर छापा, लाखों रुपये के सट्टा की लिखा-पढ़ी जब्त, सरगना सहित चार गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। गोरखपुर पुलिस ने शुक्रवार को कुख्यात सटोरिये कैलाश चक्रवर्ती के घर पर छापा मारा। पुलिस को आता देखकर आरोपित ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। पुलिस दरवाजा तोड़कर उसके घर के अंदर गई। जहां, आरोपित कैलाश अपने तीन गुर्गों के साथ बैठा मिला। मौके से लाखों रुपये की सट्टा की लिखा-पढ़ी बरामद की गई है। आरोपित गोरखपुर के कुम्हार मोहल्ला निवासी कैलाश चक्रवर्ती, सोनू चौहान, नारायण प्रसाद चौबे और लखन ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपितों पर सट्टा एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया है।

सट्टे के लिए घर में नीचे बना रखा था अलग कमरा आरोपित कैलाश लंबे समय से सट्टा खिलाने का काम करता रहा है। उसकी गिनती क्षेत्र के बड़े सटोरियों में होती है। पूर्व में पुलिस उसे कई बार गिरफ्तार कर चुकी है। जिसके बाद पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए उसने कुछ समय तक सट्टा से दूरी बनाई। कुछ समय से उसने फिर से सट्टा खिलाना शुरू कर दिया था। जिसकी भनक लगने पर पुलिस ने छापा मारा। तलाशी में आरोपित अपने तीन मंजिला आलीशान घर के नीचे बनाए गए एक कमरे में छिपा मिला। शातिर आरोपित ने पुलिस से बचने के लिए यह गोपनीय कमरा बनाया था। जहां, वह गुर्गों के साथ बैठकर सट्टा खिलाता था।