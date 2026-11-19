नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट के आदेश का मर्म समझना और उसके अनुरूप तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करना न्यायिक प्रक्रिया की बुनियादी अपेक्षा है।

कुछ ऐसा ही नजारा देखने मिला...

कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (सीडीवी) संक्रमण से बाघों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सामने कुछ ऐसा ही नजारा देखने मिला।

अवधि से पहले की रिपोर्ट पेश

कोर्ट ने जिस अवधि में हुई मौतों का ब्योरा मांगा था, सरकार की ओर से उससे पहले की रिपोर्ट पेश कर दी गई। युगलपीठ के सामने गुरुवार को हुई सुनवाई में सरकारी रिपोर्ट की विसंगति उजागर हुई।

आपको इंटररेग्नम पीरियड का अर्थ समझाएं

मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे ने अतिरिक्त महाधिवक्ता से तल्ख लहजे में पूछ लिया- क्या आपको इंटररेग्नम पीरियड का अर्थ समझाने के लिए नर्सरी की कक्षा लगवानी पड़ेगी।

जनहित याचिका में 10 बाघों की मौत का दावा

मुंबई के चेंबूर निवासी अधिवक्ता एवं वन्यजीव प्रेमी सुबित चक्रवर्ती की जनहित याचिका में दावा किया गया है कि दो अप्रैल से अब तक कान्हा टाइगर रिजर्व में सीडीवी संक्रमण के कारण 10 बाघों की मौत हो चुकी है।

प्रभावी कदम नहीं उठाए गए

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि लगातार मौतों के बावजूद संक्रमण की रोकथाम और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए।

स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच समिति गठित हो

याचिका में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की गाइडलाइन के अनुरूप मौतों के वास्तविक कारणों की पड़ताल के लिए स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच समिति गठित करने की मांग की गई है।

युगलपीठ ने सरकार की रिपोर्ट का अवलोकन किया

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता नीलेश यादव ने बताया कि फिलहाल एक बाघिन की मौत हुई है। इस पर युगलपीठ ने सरकार की रिपोर्ट का अवलोकन किया।

पहले की रिपोर्ट पेश करने का औचित्य क्या

अदालत ने याद दिलाया कि 26 अक्टूबर के आदेश में अंतरिम अवधि के दौरान हुई मौतों का विवरण मांगा गया था, लेकिन सरकार ने आठ अक्टूबर की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। कोर्ट का सवाल सीधा था कि जब बाद की अवधि की जानकारी मांगी गई थी, तो उससे पहले की रिपोर्ट पेश करने का औचित्य क्या है।