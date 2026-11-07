जबलपुर में दीपावली की छुट्टियों में भी सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का होगा निराकरण

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का गंभीरता से निराकरण करें। जिन आवेदनों में तकनीकी दिक्कत या अन्य कारणों से काम पूरा नहीं हो पाया है अथवा आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं, उनकी भी दोबारा जांच कराएं।

सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक में निर्देश जरूरत पड़ने पर संबंधित तहसीलों से समन्वय कर आवेदकों की समस्याओं का समाधान करें। यह निर्देश अपर कलेक्टर रविशंकर राय ने स्वामित्व योजना और सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें प्राथमिकता में कहा कि दीपावली के अवकाश के दौरान भी सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को प्राथमिकता में रखा जाए। पटवारियों के माध्यम से आवेदकों से संपर्क कर उन्हें बुलवाएं और लंबित मामलों का निराकरण कराएं। प्रयास होना चाहिए कि शिकायतों की संख्या शून्य तक पहुंचे।