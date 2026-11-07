जबलपुर की सफाई व्यवस्था की कमान अब ठेकेदारों के हाथ, दिव्यांगों के लिए 116 पदों पर होगी भर्ती

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने आउटसोर्सिंग व्यवस्था का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है।

सात स्थानीय और आठ बाहरी ठेकेदार

अब तक शहर के 79 वार्डाें की सफाई का जिम्मा चार ठेकेदार संभाल रहे थे अब सफाई व्यवस्था की कमान 15 ठेकेदारों को सौंपी जाएगी। इनमें सात स्थानीय और आठ बाहरी ठेकेदार शामिल हैं।

एमआईसी की बैठक में लिया गया

मुंबई और नोएडा सहित अन्य शहरों की फर्मों को भी सफाई व्यवस्था में जिम्मेदारी दी जाएगी। ये निर्णय शुक्रवार को महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू की अध्यक्षता में आयोजित मेयर इन काउंसिल (एमआईसी) की बैठक में लिया गया।

106 संविदा और 10 नियमित पद शामिल

बैठक में दिव्यांगजनों को रोजगार का अवसर देने के लिए नगर निगम में 116 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें 106 संविदा और 10 नियमित पद शामिल करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।

आउटसोर्स फर्मों का कार्यकाल एक नवंबर से 30 नवंबर तक बढ़ाया गया

महापौर ने बताया कि नागरिकों को स्वच्छ और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। वर्तमान में कार्यरत आउटसोर्स फर्मों का कार्यकाल एक नवंबर से 30 नवंबर तक बढ़ाया गया है।