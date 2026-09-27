2 दिन से बूंद-बूंद पानी को तरस रहा आधा जबलपुर, 19 पानी की टंकियां खाली, जलसंकट से शहर में हाहाकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर की आधी आबादी दो दिन से जलसंकट से जूझ रही है। रविवार को भी नलों से पानी न आने के कारण लोग परेशान होते रहे। नगर निगम का दावा था कि रविवार की शाम से जलापूर्ति बहाल कर दी जाएगी परंतु शाम को भी पेयजल आपूर्ति ठप रही।

आधे शहर में पेयजल आपूर्ति ठप दरअसल, नर्मदा जल प्रदाय योजना के तहत 120 एमएलडी क्षमता वाले रमनगरा जलशोधन संयंत्र के राइजिंग मेन में 1200 एमएम के बटरफ्लाई वाल्व में लीकेज सुधार कार्य के चलते शनिवार की शाम की जलापूर्ति प्रभावित रही। नगर निगम की तकनीकी टीम ने रविवार को लीकेज तो सुधार दिया परंतु जैसे ही टेस्टिंग की तो दूसरा लीकेज भी सामने आ गया। जिसके कारण रविवार की शाम को भी रमनगरा प्लांट से टंकिया नहीं भरी जा सकी।

खरीद कर पी रहे पानी शनिवार की शाम और रविवार को दोनों टाइम पानी न मिलने से नागरिक परेशान होते रहे। कुछ लोगों ने गौरीघाट तो कुछ ने वाटर केन खरीदकर तो कुछ कुआं व बोरिंग वालों से पानी मांग कर काम चलाया। नगर निगम के टैंकर भी प्रभावित क्षेत्रों में गिनते के पहुंचे। नगर निगम का दावा है कि सोमवार की सुबह आंशिक रूप से जलापूर्ति की जाएगी। इन क्षेत्रों में जलसंकट रमनगरा संयंत्र से भरी जाने वाली बिडला धर्मशाला, मेडिकल, त्रिपुरी, गुलौआ, राइट टाउन, रामेश्वरम, मनमोहन नगर, लक्ष्मीपुर, कोतवाली, मोतीनाला, आनंद नगर, लेमा गार्डन, सर्वोदय नगर, मदर टेरेसा, बेदी नगर, मिल्क स्कीम, किलकारी गार्डन, न्यू शोभापुर और राजीव नगर , देवताल की टंकियां खाली रहीं।