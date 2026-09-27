बरगी बांध के 17 गेट खुलते ही उफान पर नर्मदा, 12 से 14 फीट बढ़ा जलस्तर, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बरगी बांध के 17 जलद्वारों से हो रही पानी की लगातार निकासी से नर्मदा नदी का जलस्तर भी 12 से 14 फीट तक बढ़ गया। रविवार को गौरीघाट में नर्मदा का जलस्तर ऊपर सड़क पर बनी पार्किंग स्थल तक पहुंच गया। सभी घाट, होटल यहां तक की नागमंदिर भी नर्मदा की जलराशि में विलीन हो गया। नर्मदा का विहंगम रूप देखते ही बनता है।

सीजन में ये तीसरी बार नर्मदा का विहंगम रूप गौरीघाट घाट पानी-पानी होने से घाट पर लगने वाली प्रसाद की दुकानें ऊपर चौक पर लग रहीं। सीजन में ये तीसरी बार है जब नर्मदा का विहंगम रूप नजर आया है। मां नर्मदा के इस रूप के दर्शन करने भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। लिहाजा सुरक्षा के लिहाज से श्रद्धलुओं को दूर से ही दर्शन करने की अपील की जा रही है। वहीं श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ने से नर्मदा क्षेत्र में जाम भी लग रहा है।