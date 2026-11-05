जबलपुर में हाईवा और डंपर का कहर, राहगीर को कुचला; बाइक समेत युवक को 20 मीटर घसीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर और हाईवा का कहर देखने मिला। रेत से भरे हाईवा ने सुबह भेड़ाघाट चौराहे पर बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद युवक बाइक समेत हाईवा में फंस गया और ड्राइवर उसे करीब 20 मीटर तक घसीटता ले गया।

हादसे में उसके हाथ-पैर में गंभीर चोटें आईं शाम को सिहोदा गांव में एक अन्य डंपर ने पैदल जा रहे व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों घटनाओं के बाद क्षेत्र में भारी वाहनों की बेलगाम आवाजाही और परिवहन व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने बिना नंबरों के हाईवा एवं डंपरों के बेलगाम होने का आरोप लगाया है।

विपरीत दिशा से आए तेज रफ्तार हाईवा ने ली जान भेड़ाघाट पुलिस के अनुसार पाटन के उजरौड़ निवासी बबलू पटेल (41) सुबह करीब 7:30 बजे बाइक क्रमांक एमपी 20 जेडजी 4708 से जबलपुर की ओर जा रहा था। रास्ते में भेड़ाघाट चौराहे पर विपरीत दिशा से आए तेज रफ्तार हाईवा ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हाईवा रोकने के बजाय उसकी रफ्तार बढ़ा टक्कर के बाद बबलू बाइक समेत वाहन के सामने फंस गया। टक्कर के बाद भागने के फिराक में हाईवा रोकने के बजाय उसकी रफ्तार बढ़ा दी। युवक करीब 20 मीटर तक घिसटता चला गया। स्थानीय लोगों ने आवाज देकर वाहन रुकवाया और घायल को बाहर निकाला। उसे अस्पताल पहुंचाया गया। इसी दौरान मौका पाकर हाईवा चालक फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।