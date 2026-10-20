जबलपुर में बाइकों की आमने-सामने से टक्कर, बालिका समेत दो की मौत; आरोपी ड्राइवर फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मझौली-सिहोरा रोड पर दो मोटरसाइकिल की आमने-सामने भिड़ंत में बालिका समेत दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सुहजनी माता के दर्शन करने जा रही थी गोसलपुर निवासी वर्षा श्रीवास (35) अपनी बेटी पल्लवी (10) और पड़ोसी चंदन विश्वकर्मा (32) के साथ मोटरसाइकिल से सुहजनी माता के दर्शन करने जा रही थीं। इसी दौरान विपरीत दिशा से सपन गोटिया (17), नीरज (23) और विनय मोटरसाइकिल से आ रहे थे।

सुनवानी पेट्रोल पंप के पास हुई शिकार शाम साढ़े पांच बजे सुनवानी पेट्रोल पंप के पास दोनों मोटरसाइकिल आमने-सामने से एक दूसरे भिड़ गईं। दोनों मोटरसाइकिल पर सवार लोग उछलकर सड़क पर गिरे। मोटरसाइकिल में बीच में बैठी पल्लवी के सिर में गंभीर चोट लगी और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से अन्य पांच घायलों को मेडिकल अस्पताल पहुंचाया।