जबलपुर में बाइकों की आमने-सामने से टक्कर, बालिका समेत दो की मौत; आरोपी ड्राइवर फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मझौली-सिहोरा रोड पर दो मोटरसाइकिल की आमने-सामने भिड़ंत में बालिका समेत दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
गोसलपुर निवासी वर्षा श्रीवास (35) अपनी बेटी पल्लवी (10) और पड़ोसी चंदन विश्वकर्मा (32) के साथ मोटरसाइकिल से सुहजनी माता के दर्शन करने जा रही थीं। इसी दौरान विपरीत दिशा से सपन गोटिया (17), नीरज (23) और विनय मोटरसाइकिल से आ रहे थे।
शाम साढ़े पांच बजे सुनवानी पेट्रोल पंप के पास दोनों मोटरसाइकिल आमने-सामने से एक दूसरे भिड़ गईं। दोनों मोटरसाइकिल पर सवार लोग उछलकर सड़क पर गिरे। मोटरसाइकिल में बीच में बैठी पल्लवी के सिर में गंभीर चोट लगी और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से अन्य पांच घायलों को मेडिकल अस्पताल पहुंचाया।
स्वजनों के अनुसार इंद्राना के ग्राम मुड़ारी निवासी दिलीप कुमार भूमिया अपनी मोटरसाइकिल से ग्राम देवरी अमगवां स्थित जीजा सुनील भूमिया के घर से अपने घर जाने निकला था।
मंगलवार सुबह करीब 7.30 बजे जब सुनील ने उसके मोबाइल पर कॉल किया तो डायल 112 के कर्मचारी ने फोन उठाया। उन्होंने बताया कि मझौली के पास ग्राम चौपड़ा मेन रोड एक युवक मोटरसाइकिल के साथ घायल पड़ा है।
सूचना पर सुनील शासकीय अस्पताल मझौली पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने दिलीप को मृत घोषित कर दिया प्रारंभिक जांच में पता चला कि किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ FiR दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
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