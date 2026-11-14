जबलपुर में लाल पैथ लैब्स के वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने लाइसेंस किया निरस्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बिना वैध दस्तावेज और बिना पंजीयन के चल रही लाल पैथ लैब्स पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।

लाइसेंस 7 दिवस के लिए निरस्त

जांच दल के समक्ष कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर नेपियर टाउन स्थित लाल पैथ लैब्स का लाइसेंस 7 दिवस के लिए निरस्त कर दिया गया है।

लाल पैथ लैब्स का निरीक्षण

सीएमएचओ डाॅ. नवीन कोठारी के आदेशानुसार 4 सदस्यीय दल ने नेपियर टाउन स्थित लाल पैथ लैब्स का निरीक्षण किया।

निरीक्षण में मिलीं ये बड़ी खामियां

निरीक्षण के दौरान संचालक से दस्तावेज मांगे जाने पर कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।

जिस स्थान पर लैब स्थित है, वहां से संबंधित किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन उनके पास नहीं मिला।

सीएमएचओ कार्यालय का पंजीयन तथा एनओसी नहीं था

कलेक्शन सेंटर की जानकारी नहीं दी गई।

जिले के बाहर से भी सैंपल आ रहे थे, जिसकी कोई विधिवत अनुमति नहीं थी।

जांच दल ने इसे गंभीर लापरवाही माना। मरीजों के सैंपल बिना पंजीयन और बिना अनुमति के दूसरे जिले से मंगवाना और जांच करना नियमों का सीधा उल्लंघन है। इससे जांच रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होते हैं।

7 दिन के लिए लाइसेंस निरस्त

जांच दल की सहमति से शुक्रवार से आगामी सात दिवस तक संबंधित लैब का लाइसेंस अस्थाई तौर पर निरस्त कर दिया गया है। इस अवधि में लैब किसी भी प्रकार की जांच और सैंपल कलेक्शन नहीं कर सकेगी।

जांच दल में कौन था शामिल

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के जांच दल में पैथोलाजिस्ट डाॅ. अमिता जैन के नेतृत्व में शिशु रोग विशेषज्ञ डाॅ. केके वर्मा, डाॅ. एकांश राय, जिला मीडिया अधिकारी अजय कुरील एवं सदस्य विकास श्रीवास्तव के द्वारा विधिवत कार्रवाई की गई।