जबलपुर में पटाखा दुकानों को लेकर सर्तकता, अस्थाई में सुरक्षा के नाम पर खानापूर्ति

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। प्रशासन से लेकर थोक पटाखा बाजार में लगी स्थाई पटाखा दुकानों में सुरक्षा को लेकर सतर्कता तो दिखती है, लेकिन वहीं अस्थाई दुकानों में मानकों के पालन और व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
जिले में पटाखा दुकानों के लिए करीब 900 आवेदन आए हैं, जिनमें से 260 को ही लाइसेंस जारी किए गए हैं। तहसीलवार आंकड़ों में कहीं लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है तो कहीं बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं।
अब सवाल यह उठ रहा है कि पटाखों की बिक्री के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन कराने में जुटी पुलिस और प्रशासन की सक्रियता के परिणाम अब तक सामने नहीं आए हैं।
कठोंदा में पटाखों का थोक बाजार लगाया गया है। यहां 51 लाइसेंसधारी व्यापारी हैं। इन दुकानदारों के लाइसेंस इस शर्त पर नवीनीकृत किए गए हैं कि वे जनवरी तक सुरक्षा से जुड़े सभी इंतजाम पूरे कर लेंगे।
अधारताल एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने कठोंदा के पटाखा बाजार में लगातार निरीक्षण किया। जांच के दौरान करीब 15 ऐसे पटाखा व्यापारी सामने आए, जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिया था। प्रशासन ने जांच के बाद इन्हें तत्काल लाइसेंस जारी करवाए।
यह स्थिति बताती है कि बाजार में कारोबार शुरू होने से पहले लाइसेंस और अनुमति की जांच कितनी जरूरी है। यदि निरीक्षण नहीं होता तो बिना लाइसेंस कारोबार जारी रहने की आशंका थी।
पटाखों की दुकानों में ज्वलनशील सामग्री का भंडारण होता है। ऐसे में छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। दुकानों के बीच सुरक्षित दूरी, बिजली के खुले तारों से बचाव, आग बुझाने के उपकरण, रेत-पानी की उपलब्धता और आपातकालीन निकासी की व्यवस्था की जांच जरूरी है।
दुकानों के आसपास अनधिकृत कब्जे या भीड़ के कारण दमकल वाहनों के पहुंचने में बाधा तो नहीं आएगी। प्रशासन को लाइसेंस जारी करने के साथ मौके पर सुरक्षा इंतजामों का भौतिक सत्यापन भी करना होगा। त्योहार के दौरान नियमित निरीक्षण और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई ही किसी संभावित दुर्घटना को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
यह भी पढ़ें- पुलिस देख तीसरी मंजिल पर चढ़ा दीवाली मनाने जबलपुर आया युवक, फिर कूदने की दी धमकी; क्राइम ब्रांच पर भी किया था पथराव