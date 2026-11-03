जबलपुर में पटाखा दुकानों को लेकर सर्तकता, अस्थाई में सुरक्षा के नाम पर खानापूर्ति

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। प्रशासन से लेकर थोक पटाखा बाजार में लगी स्थाई पटाखा दुकानों में सुरक्षा को लेकर सतर्कता तो दिखती है, लेकिन वहीं अस्थाई दुकानों में मानकों के पालन और व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

जिले में पटाखा दुकानों के लिए करीब 900 आवेदन आए हैं, जिनमें से 260 को ही लाइसेंस जारी किए गए हैं। तहसीलवार आंकड़ों में कहीं लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है तो कहीं बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं।

सक्रियता के परिणाम अब तक सामने नहीं आए हैं

अब सवाल यह उठ रहा है कि पटाखों की बिक्री के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन कराने में जुटी पुलिस और प्रशासन की सक्रियता के परिणाम अब तक सामने नहीं आए हैं।

इस बाद दीपावली के पहले जारी तहसील स्तर पर जारी हुए लाइसेंस की संख्या बढ़ी है।

इस बाार अधारताल तहसील में 185 आवेदन आए, जिनमें से 132 लाइसेंस जारी किए गए।

गोरखपुर में 142 में से 74 और जबलपुर ग्रामीण में 121 में से 54 लाइसेंस जारी हुए हैं।

रांझी में 244 आवेदन आने के बावजूद अब तक एक भी लाइसेंस जारी नहीं हुआ।

शहपुरा में 40, कुंडम में 16 और पाटन में 33 आवेदन आए, सिहोरा में 119 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

कठोंदा के थोक बाजार में 51 लाइसेंसधारी

कठोंदा में पटाखों का थोक बाजार लगाया गया है। यहां 51 लाइसेंसधारी व्यापारी हैं। इन दुकानदारों के लाइसेंस इस शर्त पर नवीनीकृत किए गए हैं कि वे जनवरी तक सुरक्षा से जुड़े सभी इंतजाम पूरे कर लेंगे।

अधारताल एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने कठोंदा के पटाखा बाजार में लगातार निरीक्षण किया। जांच के दौरान करीब 15 ऐसे पटाखा व्यापारी सामने आए, जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिया था। प्रशासन ने जांच के बाद इन्हें तत्काल लाइसेंस जारी करवाए।

लाइसेंस और अनुमति की जांच कितनी जरूरी

यह स्थिति बताती है कि बाजार में कारोबार शुरू होने से पहले लाइसेंस और अनुमति की जांच कितनी जरूरी है। यदि निरीक्षण नहीं होता तो बिना लाइसेंस कारोबार जारी रहने की आशंका थी।

हादसे की आशंका के बीच जवाबदेही जरूरी

पटाखों की दुकानों में ज्वलनशील सामग्री का भंडारण होता है। ऐसे में छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। दुकानों के बीच सुरक्षित दूरी, बिजली के खुले तारों से बचाव, आग बुझाने के उपकरण, रेत-पानी की उपलब्धता और आपातकालीन निकासी की व्यवस्था की जांच जरूरी है।