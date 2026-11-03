पुलिस देख तीसरी मंजिल पर चढ़ा दीवाली मनाने जबलपुर आया युवक, फिर कूदने की दी धमकी; क्राइम ब्रांच पर भी किया था पथराव

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बरेला थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास, मारपीट और जुआ सहित कई आपराधिक मामलों में फरार चल रहे पांच हजार रुपये के इनामी बदमाश राहुल दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपित ने जमकर हंगामा किया।

तीन मंजिला मकान की छत पर चढ़ गया पुलिस को देखकर वह तीन मंजिला मकान की छत पर चढ़ गया और पुलिस टीम पर पथराव करने लगा। उसने छत से कूदकर भागने की धमकी भी दी। उसकी हरकतों से लगभग दो घंटे तक वहां उथल-पुथल मची रही। आखिरकार पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया।