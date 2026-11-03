पुलिस देख तीसरी मंजिल पर चढ़ा दीवाली मनाने जबलपुर आया युवक, फिर कूदने की दी धमकी; क्राइम ब्रांच पर भी किया था पथराव

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बरेला थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास, मारपीट और जुआ सहित कई आपराधिक मामलों में फरार चल रहे पांच हजार रुपये के इनामी बदमाश राहुल दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपित ने जमकर हंगामा किया।
पुलिस को देखकर वह तीन मंजिला मकान की छत पर चढ़ गया और पुलिस टीम पर पथराव करने लगा। उसने छत से कूदकर भागने की धमकी भी दी। उसकी हरकतों से लगभग दो घंटे तक वहां उथल-पुथल मची रही। आखिरकार पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया।
बरेला निवासी आरोपी राहुल दुबे के खिलाफ लगभग सात आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह गत चार महीनों से फरार चल रहा था। आरोपी ने करीब एक वर्ष पहले उसे पकड़ने गई क्राइम ब्रांच की टीम पर भी हमला किया था। सोमवार को दीवाली मनाने के लिए उसके घर आने की सूचना मिली।
इस पर बरेला थाना प्रभारी संगीता सिंह दोपहर में पुलिस बल के साथ उसे पकड़ने पहुंचीं। पुलिस को देखते ही आरोपी भागकर अपने मकान की छत पर पहुंच गया। वहां से उसने पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। घिरने पर उसने छत से कूदने की कोशिश की और पुलिस को नीचे कूदने की धमकी देकर काफी देर तक परेशान किया।
पुलिसकर्मी उसे समझाते रहे, क्योंकि तीन मंजिला मकान से गिरने पर गंभीर चोट लगने की आशंका थी। आखिरकार पुलिस टीम ने मशक्कत कर उसे सुरक्षित नीचे उतारा और गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोपित को घर से थाने तक पैदल लेकर गई। उसके बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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