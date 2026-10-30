एमपी हाई कोर्ट ने पूछा- एक ही बिल्डिंग में स्कूल और शराब दुकान कैसे?, नियमों के अनुरूप है

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। एक ही भवन में स्कूल भी संचालित हो और शराब दुकान भी, तो क्या यह नियमों के अनुरूप है। जबलपुर के संजीवनी नगर में इसी सवाल को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।

नोटिस जारी कर जवाब तलब किया मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने राज्य सरकार और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई छह नवंबर को होगी जिला कलेक्टर को 23 मार्च, 2026 को दिए गए आवेदन पर अगली सुनवाई से पहले निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई छह नवंबर को होगी। अजय पटेल की ओर से दायर जनहित याचिका संजीवनी नगर, जबलपुर निवासी अजय पटेल की ओर से दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर स्थित एक ही भवन के एक हिस्से में शराब दुकान संचालित हो रही है, जबकि दूसरे हिस्से में संस्कार भारती नाम से स्कूल चल रहा है।

प्रशासनिक कार्रवाई की मांग याचिकाकर्ता ने इसे लागू नियमों के विपरीत बताते हुए प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की है। याचिका के अनुसार, इस संबंध में जिला कलेक्टर और आबकारी विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट की शरण ली गई। अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा प्रारंभिक सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने याचिका में उठाए गए मुद्दों पर राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ब्रह्मदत्त सिंह उपस्थित हुए।