जबलपुर में कांग्रेस नेता और भाई ने किया पार्टनर पर तलवार से वार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। प्रापर्टी के विवाद में कांग्रेस नेता राम मनोहर गुप्ता उर्फ कल्लन और उसके भाई रामप्रकाश गुप्ता उर्फ टीपू पर अपने ही पार्टनर उमेश तिवारी पर तलवार, लाठी और बेसबाॅल स्टिक से हमला करने का आरोप है।

उमेश गंभीर रूप से घायल

इस वारदात में उमेश गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित की शिकायत पर ओमती पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।

कार्यालय बुलाकर किया हमला

पुलिस के अनुसार, न्यू आदर्श कालोनी, लार्डगंज निवासी उमेश तिवारी (47) की यादव कालोनी में प्रापर्टी है। इसमें कांग्रेस नेता राम मनोहर गुप्ता उर्फ कल्लन और उसका भाई रामप्रकाश गुप्ता उर्फ टीपू भी पार्टनर हैं। प्रापर्टी के संबंध में बातचीत करने के लिए टीपू ने बुधवार रात उमेश को कृष्णा काम्प्लेक्स स्थित अपने कार्यालय बुलाया था।