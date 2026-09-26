नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। भ्रष्टाचार के मामले में दो आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने में लोकायुक्त की ओर से हुई 430 दिन की देरी हाई कोर्ट ने माफ करने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव कलगांवकर की एकलपीठ ने कहा कि सरकारी फाइल का एक टेबल से दूसरे टेबल तक घूमना, अधिकारियों से अनुमति लेने और कानूनी राय प्राप्त करने में लगा समय अपने आप में इतनी लंबी देरी को उचित नहीं ठहरा सकता। कोर्ट ने देरी माफ करने का आवेदन खारिज करते हुए लोकायुक्त की ओर से दायर अपील भी निरस्त कर दी।

विशेष अदालत ने किया था बरी मामला विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त, रीवा से संबंधित है। विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे ब्लाक शिक्षा अधिकारी आनंद प्रकाश सिंह तिवारी और सहायक ग्रेड-थ्री विनय श्रीवास्तव को बरी कर दिया था। इस फैसले के विरुद्ध लोकायुक्त की ओर से हाई कोर्ट में अपील दायर की गई, लेकिन अपील प्रस्तुत करने में 430 दिन का विलंब हो गया। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता रोहित शर्मा और राहुल मिश्रा ने देरी पर आपत्ति जताई।

अधिकारियों की टेबल पर घूमती रही फाइल देरी को उचित ठहराते हुए लोकायुक्त की ओर से बताया गया कि अपील दायर करने की अनुमति से संबंधित फाइल जिला अभियोजन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, विधि विभाग और महाधिवक्ता कार्यालय तक गई। इस दौरान कानूनी राय लेने और विभागीय स्वीकृतियां प्राप्त करने में समय लगा। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस प्रशासनिक प्रक्रिया को 430 दिन की देरी का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं माना। फाइल घुमाना संतोषजनक कारण नहीं एकलपीठ ने कहा कि फाइल को एक टेबल से दूसरी टेबल पर भेजते रहना देरी का पर्याप्त और संतोषजनक कारण नहीं हो सकता। सरकारी कार्यालयों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में लगने वाला समय इस तरह की लंबी देरी को स्वतः न्यायोचित नहीं बना देता। अदालत ने प्रशासनिक स्तर पर हुई देरी को सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली से जुड़ा विषय माना।