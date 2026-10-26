हाई कोर्ट ने कान्हा टाइगर रिजर्व में दो बाघों की मौत के कारणों की जांच कर रिपोर्ट देने का दिया निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की संदिग्ध हालात में मौतों और कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (सीडीवी) के संक्रमण की आशंका को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने सितंबर और अक्टूबर में हुई दो बाघों की मौत के कारणों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी।

संक्रमण से बाघ का स्वाभाविक व्यवहार प्रभावित हो सकता है मुंबई के चेंबूर निवासी अधिवक्ता सुब्रत चक्रवर्ती की ओर से दायर याचिका में कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत और वन्यजीवों को संक्रमण से बचाने के लिए किए जा रहे उपायों पर सवाल उठाए गए हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वायरस के प्रभाव का मुद्दा उठाते हुए बताया गया कि संक्रमण से बाघ का स्वाभाविक व्यवहार प्रभावित हो सकता है। वह अपनी सामान्य आक्रामकता और शिकार करने की प्रवृत्ति भी खो सकता है।