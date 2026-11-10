नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। NEET-PG परीक्षा के दौरान कंप्यूटर माउस खराब होने और इस वजह से समय बर्बाद होने का दावा करने वाली धार की छात्रा को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है।

तकनीकी समस्या आने का हवाला दिया था

छात्रा ने परीक्षा में तकनीकी समस्या आने का हवाला देते हुए दोबारा परीक्षा कराने की मांग की थी। इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया।

तकनीकी खराबी से समय बर्बाद हुआ

छात्रा का दावा था कि तकनीकी खराबी के चलते उसका महत्वपूर्ण समय बर्बाद हुआ, जिसका असर परीक्षा में उसके प्रदर्शन पर पड़ा।

दोबारा परीक्षा कराने की मांग

छात्रा ने इस परेशानी को आधार बनाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें परीक्षा के दौरान हुई तकनीकी समस्या का हवाला देते हुए दोबारा परीक्षा आयोजित कराने की मांग की गई थी।

फैसले से छात्रा को राहत नहीं

याचिकाकर्ता का पक्ष था कि कंप्यूटर माउस खराब होने जैसी तकनीकी दिक्कत के कारण उसे परीक्षा में समान अवसर नहीं मिल सका। हालांकि, हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इस फैसले से छात्रा को दोबारा परीक्षा कराने की मांग पर राहत नहीं मिल सकी।