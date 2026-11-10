जबलपुर में आयुष चिकित्सा के शिक्षकों के लिए फिर TET, अप्रैल में हो चुकी है पहली परीक्षा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। आयुष चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों में शिक्षक बनने की पात्रता के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (एनटीईटी)-2026 का दूसरा चक्र दिसंबर में आयोजित किए जाने की तैयारी है।
भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआइएसएम) ने नौ नवंबर को सार्वजनिक सूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है।
विद्यार्थियों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए दूसरी परीक्षा दिसंबर में संभावित रूप से आयोजित करने की योजना बनाई है।
आयोग के अनुसार, एनटीईटी-2026 की पहली परीक्षा अप्रैल में सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी है। अब दूसरी परीक्षा का अवसर देने की तैयारी है।
एनसीआइएसएम ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की तारीख, आवेदन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम और अन्य दिशा-निर्देशों के संबंध में विस्तृत अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी। सभी संबंधित संस्थानों, संभावित अभ्यर्थियों और हितधारकों को अभी से आवश्यक तैयारी करने की सलाह दी गई है।
सचिव सच्चिदानन्द प्रसाद के हस्ताक्षर से जारी यह सार्वजनिक सूचना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आयुष विभागों के प्रमुख सचिवों, आयुष आयुक्तों, संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों तथा आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा चिकित्सा महाविद्यालयों के निदेशकों, अधिष्ठाताओं और प्राचार्यों को भेजी गई है।
राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आयुष चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में शिक्षण से जुड़ी पात्रता व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिसंबर में दूसरे चक्र की संभावित परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों को एक और अवसर मिल सकेगा। हालांकि, परीक्षा की अंतिम तारीख और आवेदन संबंधी प्रक्रिया के लिए आयोग की विस्तृत अधिसूचना का इंतजार करना होगा।
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