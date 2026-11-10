जबलपुर में आयुष चिकित्सा के शिक्षकों के लिए फिर TET, अप्रैल में हो चुकी है पहली परीक्षा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। आयुष चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों में शिक्षक बनने की पात्रता के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (एनटीईटी)-2026 का दूसरा चक्र दिसंबर में आयोजित किए जाने की तैयारी है।

नौ नवंबर को सार्वजनिक सूचना जारी

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआइएसएम) ने नौ नवंबर को सार्वजनिक सूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है।

अभ्यावेदनों को ध्यान में रखकर बनाई योजना

विद्यार्थियों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए दूसरी परीक्षा दिसंबर में संभावित रूप से आयोजित करने की योजना बनाई है।

अप्रैल में आयोजित की जा चुकी है परीक्षा

आयोग के अनुसार, एनटीईटी-2026 की पहली परीक्षा अप्रैल में सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी है। अब दूसरी परीक्षा का अवसर देने की तैयारी है।

अलग से जारी होगा विस्तृत कार्यक्रम

एनसीआइएसएम ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की तारीख, आवेदन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम और अन्य दिशा-निर्देशों के संबंध में विस्तृत अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी। सभी संबंधित संस्थानों, संभावित अभ्यर्थियों और हितधारकों को अभी से आवश्यक तैयारी करने की सलाह दी गई है।