नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर के संजीवनी नगर में एक ही भवन में प्राथमिक स्कूल और शराब दुकान संचालित होने के मामले ने कानूनी मोड़ ले लिया है।

याचिका में संशोधन की अनुमति मांगी

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने वर्ष 2023 में संशोधित आबकारी नियमों को चुनौती देने के लिए याचिका में संशोधन की अनुमति मांगी।

एक ही भवन में शराब दुकान और प्राथमिक स्कूल

जबलपुर निवासी अजय पटेल की याचिका के अनुसार, संजीवनी नगर मेन रोड स्थित एक ही भवन में शराब दुकान और संस्कार भारती नाम का प्राथमिक स्कूल संचालित है।

आबकारी विभाग से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं

कलेक्टर और आबकारी विभाग से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया था।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने विभिन्न हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देकर संशोधित प्रविधान की वैधानिकता पर सवाल उठाए। अब याचिका में संशोधन कर इसी नियम को चुनौती दी जाएगी।

प्रतिबंधित दूरी के दायरे में शामिल नहीं किया

पिछली सुनवाई में शासन की ओर से तर्क दिया गया कि 2023 में आबकारी नियमों में संशोधन के बाद प्राथमिक कक्षाओं को शराब दुकान से 100 मीटर की प्रतिबंधित दूरी के दायरे में शामिल नहीं किया गया।

स्कूल और दुकान के बीच की दूरी 53 मीटर बताई गई

कलेक्टर की ओर से पेश रिपोर्ट में स्कूल और दुकान के बीच की दूरी 53 मीटर बताई गई। रिपोर्ट में संशोधित नियम के तहत प्राथमिक शाला प्रतिबंधित संस्थानों की श्रेणी में नहीं होने का जिक्र भी किया गया है।

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