MP हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, विधवा महिला का नहीं छिनेगा संपत्ति अधिकार; रह सकती है दूसरे पुरुष के साथ

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विधवा के उत्तराधिकार अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि पति की मृत्यु के बाद किसी अन्य पुरुष के साथ उसका रिश्ता होने मात्र से पहले पति की संपत्ति पर उसका अधिकार समाप्त नहीं होता।

न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की एकलपीठ ने 37 साल पुराने संपत्ति विवाद में यह व्यवस्था देते हुए सेकेंड अपील खारिज कर दी। मामला सतना जिले की नागौद तहसील का है। सावित्री बाई की शादी गोपलिया से हुई थी। वर्ष 1950 में पति की मृत्यु के बाद वह जातिगत रीति-रिवाज के अनुसार अपने देवर लल्ली के साथ पत्नी के रूप में रहने लगी।