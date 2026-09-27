अर्चना चिटनिस समेत अधिकारियों को हाई कोर्ट का नोटिस, शक्कर मिल की जमीन और करोड़ों की बैलेंस शीट पर मांगा जवाब

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: हाई कोर्ट ने बुरहानपुर से भाजपा विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस सहित प्रदेश के गृह सचिव, प्रमुख सचिव उद्योग विभाग और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई शक्कर मिल के नाम पर करोड़ों रुपये की बैलेंस शीट तैयार करने और उसके आडिट कराने के आरोपों से संबंधित याचिका पर की गई है।

जमीन खरीद और प्लांट स्थापना पर सवाल महू (इंदौर) निवासी धर्मेंद्र शुक्ला की ओर से दायर याचिका के अनुसार सहकारी शक्कर व कृषि उद्योग मर्यादित बुरहानपुर में अर्चना चिटनिस के अध्यक्ष रहते ग्राम टाकलखेड़ा में शकर मिल के लिए जमीन खरीदी गई और विश्रामपुर में प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया बताई गई।