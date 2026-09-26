मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

जबलपुर में टेंट हाउस संचालक की पिस्टल से फायर, घर पर मौजूद एक युवक की मौत; दूसरा घायल

पुलिस ने टेंट हाउस संचालक प्रिंस सोनकर को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गोली पिस्टल से अचानक चली या किसी अन्य परिस्थ...और पढ़ें

By Deepankar RoyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Sat, 26 Sep 2026 09:22:47 PM (IST)Updated Date: Sat, 26 Sep 2026 09:22:47 PM (IST)
जबलपुर में टेंट हाउस संचालक की पिस्टल से फायर, घर पर मौजूद एक युवक की मौत; दूसरा घायल
विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती गोली लगने से घायल युवक। नईदुनिया

HighLights

  1. प्रिंस सोनकर को हिरासत में लेकर पूछताछ
  2. उसके ही दो कर्मचारियों को लगी गोली
  3. हनुमानताल पुलिस ने जांच शुरू की

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हनुमानताल थाना क्षेत्र के प्रेमसागर स्थित भोला नगर में शनिवार को गोली चलने की घटना से सनसनी फैल गई। टेंट हाउस संचालक के घर पर मौजूद दो कर्मचारियों को पिस्टल से चली गोली लग गई। हादसे में करण इबराडे (21) की मौत हो गई और अंकित रैकवार (22) घायल है।

प्रिंस सोनकर को हिरासत में लेकर पूछताछ

घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने टेंट हाउस संचालक प्रिंस सोनकर को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गोली पिस्टल से अचानक चली या किसी अन्य परिस्थिति में फायर किया गया।


दोनों प्रिंस के घर पर मौजूद थे

प्रेमसागर निवासी करण इबराडे और अंकित रैकवार, भोला नगर निवासी प्रिंस सोनकर पिता राज सोनकर के यहां काम करते थे। प्रिंस टेंट हाउस का संचालक है, दोनों युवक उसके टेंट हाउस के कर्मी है। शनिवार दोपहर दोनों प्रिंस के घर पर मौजूद थे। इसी दौरान प्रिंस के पास रखी पिस्टल से अचानक फायर हो गया।

गोली लगते ही दोनों बेहोश हो गए

एक-एक गोली करण और अंकित को जाकर लगी। गोली लगते ही दोनों बेहोश हो गए। एक गोली अंकित को पैर में लगी और पिस्टल से निकली दूसरी सीधे करण के पेट में जाकर धंस गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। दोनों को तत्काल विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही करण की मौत हो गई। अंकित को भर्ती कर उपचार किया गया।

जांच में जो तथ्य आएंगे वैसी कार्रवाई होगी

पुलिस ने करण के शव को मरचुरी में रखवाया है। मृतक का रविवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच कर आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देख रही है।

गोली जानबूझकर दागी तो नहीं गई

आरोपी प्रिंस सोनकर से पूछताछ जारी है। यह पता लगाने की कोशिश है कि गोली जानबूझकर दागी तो नहीं गई है। पुलिस के अनुसार जांच में जो भी तथ्य आएंगे, उनके अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।

यह भी पढ़ें- जबलपुर के पनागर में चार दिन सगे भाइयों ने की रैकी, फिर चुराए 30 तोला सोने के जेवर; ऐसे खुलीं वारदात की परतें