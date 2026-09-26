जबलपुर में टेंट हाउस संचालक की पिस्टल से फायर, घर पर मौजूद एक युवक की मौत; दूसरा घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हनुमानताल थाना क्षेत्र के प्रेमसागर स्थित भोला नगर में शनिवार को गोली चलने की घटना से सनसनी फैल गई। टेंट हाउस संचालक के घर पर मौजूद दो कर्मचारियों को पिस्टल से चली गोली लग गई। हादसे में करण इबराडे (21) की मौत हो गई और अंकित रैकवार (22) घायल है।

प्रिंस सोनकर को हिरासत में लेकर पूछताछ घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने टेंट हाउस संचालक प्रिंस सोनकर को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गोली पिस्टल से अचानक चली या किसी अन्य परिस्थिति में फायर किया गया।