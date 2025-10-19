‘गाय का बछड़ा मारने’ की अफवाह से जुड़ा आत्महत्या मामला खत्म, पांच बुजुर्ग महिलाएं बरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक दिलचस्प अपराधिक मामले में सुनवाई के बाद कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि किसका बछड़ा मारा गया और कब। इस संबंध में कोई एफआईआर दर्ज हुई या नहीं। याचिकाकर्ताओं ने किसके सामने यह अफवाह फैलाई कि मृतका ने बछड़ा मारा था।

जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की सिंगल बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांतों के अनुसार यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकार्ताओं ने मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाया। कोर्ट ने इस मत के साथ आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 5 वृद्धाओं के खिलाफ लंबित प्रकरण निरस्त कर दिया।

यह है मामला अभियोजन के अनुसार, रघुवंशी मोहल्ला रामपुर, नर्मदापुरम निवासी 70 वर्ष की वृद्धा रामकुंवर बाई रघुवंशी ने 20-21 सितंबर 2017 की दरम्यानी रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके पुत्र ने पिपरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मोहल्ले की प्रेमबाई, दुलारी बाई, कला बाई व प्रेमबाई भद्दी ने करीब दो माह पूर्व अफवाह फैलाई। उन्होंने सभी से बताया कि मृतका ने गाय का बछड़ा मार डाला। उसे समाज से बंद कर देंगे। पंचायत बैठाई जाएगी। 20 सितंबर 2017 को मृतका ने पिपरिया थाने में उक्त सभी महिलाओं के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई।उक्त महिलाओं के उकसाने के चलते मृतका ने आत्महत्या कर ली।