जबलपुर में शेयर ट्रेडिंग पर लाभ का झांसा देकर महिला से हड़पे 2 करोड़ 27 लाख रुपये, इस कंपनी के नाम पर ठगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: शहर में रहने वाली एक महिला ने इंटरनेट पर शेयर ट्रेडिंग एप का विज्ञापन के जरिए ठगी का शिकार हो गई। महिला ने विज्ञापन देखकर आनलाइन रुपये निवेश करना शुरू कर दिया। शुरुआत में एप पर उसका निवेश लाभप्रद रहा। इस पर महिला ने एप में 2 करोड़ 27 लाख से ज्यादा लगा दिए। पैसे नहीं निकलने पर महिला को ठगी का अहसास हुआ।

जानकारी के अनुसार महिला ने एप के माध्यम से धीरे-धीरे 2 करोड़ 27 लाख 75 हजार रुपये लगा दिए। लेकिन जब भुगतान चाहा तो उसे उलझा दिया गया। उसके निवेश किए गए रुपये हड़प लिए गए। मामले में कथित प्रेमजी ग्रुप के सीईओ राजीव और कृतिका ठाकुर के विरुद्ध धोखाधड़ी की शिकायत पंजीबद्ध की गई है। अपराध शाखा थाना फोन एवं बैंक अकाउंट नंबर के आधार पर आरोपितों की जानकारी जुटा रहा है। उनकी तलाश जारी है।

विज्ञापन देखकर किया इनवेस्ट शिकायतकर्ता अर्चना सिंह ने मोबाइल पर एक विज्ञापन देखा। जिसमें प्रेमजी ग्रुप के एप का विज्ञापन आया। बताया गया कि यह एप राजीव का है। उनके बताएं अनुसार शेयर बाजार में निवेश पर पांच से पांच सौ गुना तक लाभ प्राप्त हो सकता है। एप पर शेयर ट्रेडिंग की दर भी न्यूनतम बताई गई। 26 जून को महिला के नंबर पर एक फोन कॉल आया। फोन करने वाली एक युवती थी। जिसने अपना नम कृतिका ठाकुर और स्वयं को राजीव की सहायक बताया। उसे शेयर ट्रेडिंग के लाभ के बारे में बताते हुए उनका एप इंस्टाल करने के लिए प्रेरित किया। शेयर बाजार में निवेश पर अधिक लाभ के उसके झांसे में आकर महिला उनका एप इंस्टाल करने तैयार हो गई। एप इंस्टाल हो जाने के बाद कृतिका ने शेयर ट्रेडिंग के लिए महिला को यूजर आइडी और पासवर्ड दिया। जिसके माध्यम से वह उनके एप पर शेयर खरीद एवं बेच सकती थी।