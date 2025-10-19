मेरी खबरें
    शेयर ट्रेडिंग का झांसा देकर जबलपुर की एक महिला से 2 करोड़ 27 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। इंटरनेट पर महिला ने एप का विज्ञापन देखकर निवेश किया। शुरुआत में उसे अच्छा लाभ मिला, लेकिन बाद में पैसे निकलना बंद हो गया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

    By Deepankar Roy
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 03:42:21 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 03:53:54 PM (IST)
    जबलपुर में शेयर ट्रेडिंग पर लाभ का झांसा देकर महिला से हड़पे 2 करोड़ 27 लाख रुपये, इस कंपनी के नाम पर ठगी
    महिला से शेयर ट्रेडिंग एप पर ठगी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: शहर में रहने वाली एक महिला ने इंटरनेट पर शेयर ट्रेडिंग एप का विज्ञापन के जरिए ठगी का शिकार हो गई। महिला ने विज्ञापन देखकर आनलाइन रुपये निवेश करना शुरू कर दिया। शुरुआत में एप पर उसका निवेश लाभप्रद रहा। इस पर महिला ने एप में 2 करोड़ 27 लाख से ज्यादा लगा दिए। पैसे नहीं निकलने पर महिला को ठगी का अहसास हुआ।

    जानकारी के अनुसार महिला ने एप के माध्यम से धीरे-धीरे 2 करोड़ 27 लाख 75 हजार रुपये लगा दिए। लेकिन जब भुगतान चाहा तो उसे उलझा दिया गया। उसके निवेश किए गए रुपये हड़प लिए गए। मामले में कथित प्रेमजी ग्रुप के सीईओ राजीव और कृतिका ठाकुर के विरुद्ध धोखाधड़ी की शिकायत पंजीबद्ध की गई है। अपराध शाखा थाना फोन एवं बैंक अकाउंट नंबर के आधार पर आरोपितों की जानकारी जुटा रहा है। उनकी तलाश जारी है।


    विज्ञापन देखकर किया इनवेस्ट

    शिकायतकर्ता अर्चना सिंह ने मोबाइल पर एक विज्ञापन देखा। जिसमें प्रेमजी ग्रुप के एप का विज्ञापन आया। बताया गया कि यह एप राजीव का है। उनके बताएं अनुसार शेयर बाजार में निवेश पर पांच से पांच सौ गुना तक लाभ प्राप्त हो सकता है। एप पर शेयर ट्रेडिंग की दर भी न्यूनतम बताई गई। 26 जून को महिला के नंबर पर एक फोन कॉल आया।

    फोन करने वाली एक युवती थी। जिसने अपना नम कृतिका ठाकुर और स्वयं को राजीव की सहायक बताया। उसे शेयर ट्रेडिंग के लाभ के बारे में बताते हुए उनका एप इंस्टाल करने के लिए प्रेरित किया। शेयर बाजार में निवेश पर अधिक लाभ के उसके झांसे में आकर महिला उनका एप इंस्टाल करने तैयार हो गई। एप इंस्टाल हो जाने के बाद कृतिका ने शेयर ट्रेडिंग के लिए महिला को यूजर आइडी और पासवर्ड दिया। जिसके माध्यम से वह उनके एप पर शेयर खरीद एवं बेच सकती थी।

    शुरुआत में अच्छा लाभ मिला, बाद में सब फंस गया

    शुरुआत में महिला ने पांच हजार रुपये का आनलाइन निवेश किया। जिसके बाद उसे 514 प्रेमजी इंवेस्ट स्टॉक एक्सचेंज नाम के एक इंटरनेट मीडिया समूह में शामिल किया गया। जिसमें एप के फायदे की कई लोग जानकारी दे रहे थे। इसके बाद जब महिला पर विश्वास जमा लिया, फिर कृतिका ने उसे बैंक अकाउंट नंबर दिया। उसके बाद महिला शेयर ट्रेडिंग करने लगी।

    शुरुआत में उसके किए गए निवेश पर एप में अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्रदर्शित किया गया। जिसे देखकर और कम समय में अधिक लाभ होने का देखकर महिला ने और रुपये शेयर ट्रेडिंग एप पर लगा दिया। धीरे-धीरे कर एप के माध्यम से महिला से लगभग दो करोड़ 27 लाख 75 हजार रुपये हड़प लिए गए। जब उसे रुपये वापस नहीं किए गए और फोन करने वाली युवती ने बात करना बंद कर दिया, तब उसे अपने साथ धोखाधड़ी का पता चला।

