हाई कोर्ट ने कहा- प्रतिनियुक्ति के लिए अलग से सहमति जरूरी नहीं, मुरैना में पोस्टिंग को चुनौती देने वाली रिट अपील निरस्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जिन वैधानिक सेवा नियमों में कर्मचारी की नगर निगम में प्रतिनियुक्ति या पोस्टिंग का प्रविधान है, वहां कर्मचारी की अलग से लिखित सहमति लेना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी की सहमति सेवा नियमों में ही निहित मानी जाएगी। हाई कोर्ट की युगलपीठ ने यह महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए नगर निगम मुरैना में अपनी पोस्टिंग को चुनौती देने वाले अरविंद कुमार शर्मा की रिट अपील निरस्त कर दी।

अपीलकर्ता राज्य शहरी इंजीनियरिंग सेवा का सदस्य है न्यायमूर्ति आनंद पाठक व न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगलपीठ ने पारित आदेश में कहा कि अपीलकर्ता राज्य शहरी इंजीनियरिंग सेवा का सदस्य है और उस पर मप्र राज्य शहरी इंजीनियरिंग सेवा (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2015 लागू होते हैं।

नगर निगमों में प्रतिनियुक्ति के लिए पद निर्धारित हैं नियमों की अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री सहित अन्य इंजीनियरिंग अधिकारियों के नगर निगमों में प्रतिनियुक्ति के लिए पद निर्धारित हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिनियुक्ति की संभावना संबंधित कर्मचारी की वैधानिक सेवा-शर्तों का हिस्सा है। इसलिए केवल इस आधार पर स्थानांतरण आदेश को अवैध नहीं माना जा सकता कि कर्मचारी की अलग से सहमति नहीं ली गई। नगर परिषद से नगर निगम भेजने को दी थी चुनौती मामले के अनुसार अरविंद कुमार शर्मा की प्रारंभिक नियुक्ति नगर परिषद उमरिया में सब इंजीनियर के पद पर हुई थी। पदोन्नति के बाद वे सहायक यंत्री और प्रभारी कार्यपालन यंत्री के रूप में कार्यरत रहे। बाद में नगर परिषद शहडोल से नगर निगम मुरैना स्थानांतरण और कार्यमुक्त करने के आदेश 15 और 16 जून 2026 को जारी किए गए।