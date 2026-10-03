हाई कोर्ट ने जिला न्यायालय का आदेश निरस्त किया, बच्चों की कस्टडी पर फैसला लेने का अधिकार फैमिली कोर्ट को

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बच्चे की कस्टडी से संबंधित मामलों में निर्णय लेने का अधिकार फैमिली कोर्ट को है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक खोत की एकलपीठ ने यह महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही प्रकरण को सुनवाई के लिए संबंधित फैमिली कोर्ट के समक्ष भेजने के निर्देश दिए।

अंतरिम आवेदन भी दायर किया गया था मामला जबलपुर निवासी मोहन राय द्वारा दायर सिविल अपील से संबंधित था। याचिकाकर्ता ने गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट की धारा-नौ के तहत जिला न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था। साथ ही एक्ट की धारा 12 के तहत अंतरिम आवेदन भी दायर किया गया था।