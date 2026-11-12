कभी स्वच्छता की रैंकिंग में पिछड़ने वाले जबलपुर ने रचा इतिहास, दो साल में 11 पायदान की छलांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। संस्कारधानी की पहचान अब सिर्फ संस्कार, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत तक सीमित नहीं रही। स्वच्छता के राष्ट्रीय मंच पर भी जबलपुर ने अपनी ऐसी चमक बिखेरी है कि देशभर में शहर का नाम रोशन हो गया। सबसे स्वच्छ शहरों की कतार में दूसरे पायदान पर कभी स्वच्छता की रैंकिंग में पिछड़ने वाला जबलपुर अब देश के सबसे स्वच्छ शहरों की कतार में दूसरे पायदान पर खड़ा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के परिणामों में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में जबलपुर ने देश में दूसरा स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया। स्वच्छ सर्वेक्षण की रैकिंग में पहले स्थान पर विशाखापट्नम और तीसरे स्थान पर लखनऊ रहा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु नेउपलब्धि के लिए किया सम्मानित नई दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने जबलपुर की इस उपलब्धि के लिए महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और तत्कालीन निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार सम्मानित किया। इस अवसर पर वर्तमान निगमायुक्त अग्रिम कुमार, उपायुक्त स्वच्छता सेल संभव अयाची और स्वास्थ्य अधिकारी अभिनव मिश्रा भी मौजूद रहे।

दो साल में 11 पायदान की छलांग, बदल गई शहर की तस्वीर जबलपुर की यह सफलता रातोंरात नहीं मिली। इसके पीछे लगातार सुधरती व्यवस्थाओं और जमीनी स्तर पर किए गए प्रयासों की लंबी कहानी है। वर्ष 2023-24 में स्वच्छता रैंकिंग में 13वें स्थान पर रहा जबलपुर 2024-25 में पांचवें पायदान पर पहुंचा। अब तीन और स्थान ऊपर चढ़कर देश में दूसरे नंबर पर आ गया। यानि महज दो वर्षों में 11 पायदान का सफर तय कर शहर ने अपनी स्वच्छता व्यवस्था की ताकत साबित कर दी। पिछले एक दशक में यह जबलपुर की सबसे बड़ी स्वच्छता उपलब्धि है। सड़कों से कंट्रोल रूम तक निगरानी, मैदान में उतरे जिम्मेदार इस बदलाव की बड़ी वजह सफाई व्यवस्था को केवल कर्मचारियों के भरोसे छोड़ने के बजाय उसे तकनीक और जवाबदेही से जोड़ना रहा। महापौर से लेकर निगमायुक्त तक सुबह-सुबह सफाई व्यवस्था का जायजा लेने मैदान में उतरे। कचरा संग्रहण वाहनों की जीपीएस से निगरानी सफाईकर्मियों की हाजिरी एप से दर्ज होने लगी और कचरा संग्रहण वाहनों की जीपीएस से निगरानी शुरू हुई। स्मार्ट सिटी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से वाहनों की आवाजाही पर नजर रखी जाने लगी। शहर के सभी 79 वार्डों में घर-घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था संचालित है।