नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सरकारी कालेजों में दो से तीन दशक तक अध्यापन करने वाले अतिथि विद्वानों के भविष्य को लेकर हाई कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। सरकार उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ सकती कोर्ट ने कहा कि वर्षों तक सेवाएं लेने के बाद सरकार उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ सकती। न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने अलग संवर्ग गठित कर समायोजन की नीति बनाने का सुझाव दिया है।

आठ रिट अपीलों का एक साथ निराकरण सतना निवासी डाॅ. जितेंद्र कुमार शुक्ला सहित अन्य की ओर से दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने 20 नवंबर को आठ रिट अपीलों का एक साथ निराकरण किया। अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सत्य प्रकाश मिश्रा सहित अन्य ने पैरवी की।