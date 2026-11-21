नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मित्र के अंतिम संस्कार में शामिल होने जबलपुर आए बालाघाट पुलिस में पदस्थ कांस्‍टेबल को बदमाशों ने चाकू मारकर लूट लिया। वारदात दोपहर मोहनिया मुक्तिधाम के पास की है।

युवक पहुंचा और उससे 20 रुपये मांगने लगा

कांस्‍टेबल कुलदीप रावत अपने मित्र की मौत के बाद अवकाश लेकर बालाघाट से जबलपुर आया था। वह मोहनिया मुक्तिधाम के पास खड़ा था, तभी एक युवक पहुंचा और उससे 20 रुपये मांगने लगा।

तीन अन्य साथियों के साथ लौट आया

कुलदीप ने रुपये देने से मना किया, तो युवक अपने तीन अन्य साथियों के साथ लौट आया। चारों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।

रोकने का प्रयास किया तो हाथ में चोट आई

विरोध करने पर आरोपितों ने चाकू निकालकर हमला कर दिया। कुलदीप ने हाथ से वार रोकने का प्रयास किया, जिससे उसके हाथ में चोट आई।

बदमाश उसका पर्स छीनकर भाग निकले

इसी बीच बदमाश उसका पर्स छीनकर भाग निकले। पर्स में छह हजार 800 रुपये रखे थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी आसपास के क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उनकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

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