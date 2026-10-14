रिश्वत लेने के आरोपी की दोषमुक्ति बरकरार, हाई कोर्ट ने कहा- राशि स्वीकार करने के विश्वसनीय प्रमाण जरूरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर । हाई कोर्ट ने हरदा जिले में बिजली कनेक्शन दिलाने के नाम पर 11 हजार रुपये की कथित रिश्वत लेने के मामले में आरोपी धर्मेंद्र सांखला की दोषमुक्ति बरकरार रखी है।

लोकायुक्त की अपील को भी स्वीकार करने से इनकार

न्यायमूर्ति संजीव एस. कालगांवकर की एकलपीठ ने शिकायतकर्ता सवाईराम गुर्जर की अपील खारिज कर दी। वहीं, लोकायुक्त की अपील को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

स्थायी बिजली कनेक्शन का आवेदन किया था

राजधानी भोपाल निवासी सवाईराम गुर्जर ने अपने खेत में पांच हार्स पावर की मोटर के लिए स्थायी बिजली कनेक्शन का आवेदन किया था।

लाइनमैन और सब-इंजीनियर ने रिश्वत की मांग की थी

अभियोजन का आरोप था कि बिजली विभाग में कार्यरत लाइनमैन धर्मेंद्र सांखला और सब-इंजीनियर घनश्याम तिवारी ने कनेक्शन दिलाने के बदले रिश्वत की मांग की थी।

पाउडर लगे 11 हजार रुपये बरामद किए

शिकायत के आधार पर लोकायुक्त ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। इस दौरान धर्मेंद्र के पास से पाउडर लगे 11 हजार रुपये के नोट बरामद किए गए। उसके हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल गुलाबी हो गया था।