तीन दिन के नोटिस पर रीवा के 100 बिस्तर का अस्पताल बंद कराने पर हाई कोर्ट की रोक, कार्रवाई पर सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। रीवा के आयुष्मान नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने 24 सितंबर 2026 के उस आदेश के प्रभाव पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी, जिसमें अस्पताल का संचालन तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए थे।

कथित कमियों को लेकर केवल तीन दिन का अस्पष्ट नोटिस अस्पताल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय के. अग्रवाल और अधिवक्ता सिद्धार्थ कुमार शर्मा ने बताया कि प्रशासन ने कथित कमियों को लेकर केवल तीन दिन का अस्पष्ट नोटिस दिया और जवाब पर विचार किए बिना अस्पताल बंद करने का आदेश जारी कर दिया।